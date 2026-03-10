Canlı
        Uğurcan Çakır'dan Liverpool'a geçit yok! - Futbol Haberleri

        Uğurcan Çakır'dan Liverpool'a geçit yok!

        Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Liverpool maçındaki performansıyla dikkat çekti. Çakır, Liverpool'a karşı iki maçta da geçit vermedi.

        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 23:18
        Uğurcan Çakır'dan Liverpool'a geçit yok!

        Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool'a karşı iki maçta da geçit vermedi.

        Liverpool'a karşı lig aşamasında oynadığı maçta isabetli 4 şutta gole izin vermeyen Uğurcan, son 16 turu ilk maçında ise 6 isabetli şutta gol izni vermedi.

        İngiliz devi, son 16 turu ilk maçında 1.28 gol beklentisi oranı yakalasa da Uğurcan Çakır engelini aşamadı.

