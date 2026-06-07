Uğurcan Çakır: Fenerbahçe galibiyeti şampiyonluk yolunda büyük moral oldu

"KİMSENİN NEGATİF BİR ŞEY DEME HAKKI YOK"

"Okan Buruk’un oyuncularla ilişkisi üst düzeyde. Ben eleştirilecek bir yanının olduğunu düşünmüyorum. Dört sene üst üste şampiyon oldu yani. Bence kimsenin negatif bir şey deme hakkı yok. Tabii ki puan kayıplarından sonra hocaya yüklenilmesi normal ama çok büyük bir başarısı var ve bu tesadüf değil. Okan Hoca’nın hocalığından kaynaklanıyor."