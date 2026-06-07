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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Uğurcan Çakır: Fenerbahçe galibiyeti şampiyonluk yolunda büyük moral oldu

        Uğurcan Çakır: Fenerbahçe galibiyeti şampiyonluk yolunda büyük moral oldu

        Galatasaray'ın 2025-2026 sezonundaki şampiyonluğunda önemli rol oynayan file bekçisi Uğurcan Çakır, GS YouTube Katıl'a konuştu. Fenerbahçe galibiyetinin şampiyonluğa çok yaklaştırdığını belirten Çakır, "Fenerbahçe maçı çok büyük moral oldu şampiyonluk yarışında. Ama bilmiyorum takım arkadaşlarım biraz daha rahattı hep Mayıs'larda şampiyon olmuşlar üç senedir (gülerek) Fenerbahçe maçı galibiyeti bizi çok yaklaştırmıştı şampiyonluğa diyebilirim." şeklinde konuştu.

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        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Galatasaray'ın milli yıldızı Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde daha fazlasını hedeflediklerini söyledi.

        GS YouTube Katıl’a konuşan Milli eldiven, şunları kaydetti:

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        "KİMSENİN NEGATİF BİR ŞEY DEME HAKKI YOK"

        "Okan Buruk’un oyuncularla ilişkisi üst düzeyde. Ben eleştirilecek bir yanının olduğunu düşünmüyorum. Dört sene üst üste şampiyon oldu yani. Bence kimsenin negatif bir şey deme hakkı yok. Tabii ki puan kayıplarından sonra hocaya yüklenilmesi normal ama çok büyük bir başarısı var ve bu tesadüf değil. Okan Hoca’nın hocalığından kaynaklanıyor."

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        "SÜKSELİ BİR TRANSFERDİ"

        "Çok sükseli bir transferim oldu. Bu yüzden ilk senemde şampiyon olmayı çok istedim. Takım arkadaşlarım arkaya dönüp baktıklarında güvenecekleri bir kaleci olmak için çalıştım her zaman."

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        "VİDEO ÇEKİLİRKEN HİSSETTİM"

        "Transfer videosu çekilirken kendimi ait hissetmeye başlamıştım aslında kulübe. İlk sezonum olduğundan alışma süreci olarak geçti. Bazen zorlandığım zamanlar oldu. Ama sezon genelinde takım hâlinde iyi iş çıkarttık. Takım arkadaşlarım bana büyük destek verdi. Ayrıca yerli oyuncuların çoğunu milli takımdan tanıyor olmam adaptasyon sürecimi kolaylaştırdı."

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        "FENERBAHÇE GALİBİYETİ BÜYÜK MORAL OLDU"

        "Fenerbahçe maçı çok büyük moral oldu şampiyonluk yarışında. Ama bilmiyorum takım arkadaşlarım biraz daha rahattı hep Mayıs’larda şampiyon olmuşlar üç senedir (gülerek) Fenerbahçe maçı galibiyeti bizi çok yaklaştırmıştı şampiyonluğa diyebilirim."

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        "DAHA FAZLASINI YAPMAK İSTİYORUZ"

        "Çok çalışıp Galatasaray’a layık olmaya çalışacağım, taraftarımıza layık olmaya çalışacağım. Seneye hedeflerim; önce Dünya Kupası’nda ülkemizi inşallah gururlandırırız. Sonrasında yine Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak, Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon yaptığımızın daha fazlasını yapmak amacımız olacak."

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