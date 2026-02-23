Uğurcan Çakır: Muslera sadece bana değil, birçok genç kaleciye örnek oldu

"KENDİMİ GALATASARAY'LA BİRLİKTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TEST ETME FIRSATI BULDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Yani Liverpool maçında hem ben hem takım arkadaşlarım gerçekten o iç sahada taraftarlarımızla birlikte galibiyete inanmıştık aslında. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik, taraftarımız bizi harika destekledi. Rakip takım da bence bundan etkilendi çünkü Liverpool çok büyük bir takım ama Galatasaray da iç sahada oynadığı maçlarda taraftarlarıyla birlikte her maçın favorisi diyebiliriz rakip kim olursa olsun. O maçta hem ben hem takım arkadaşlarım çok iyi mücadele ettik, galibiyetle ayrıldık. City deplasmanında nispeten tam istediğimiz oyunu oynayamadık ama ilk yarısı kötüydü, ikinci yarısında yine fena değildik iyi işler yaptık. Benim için kişisel olarak çok gurur verici ve gurur duyduğum maçlar oldu. Kendimi her zaman bu seviyelerde test etmek istiyordum zaten. Galatasaray formasıyla bu şansı yakaladığım için çok mutluyum. Ya bu seviyelerde oynayabileceğimi hep düşünüyordum çünkü futbola başlayış amaçlarımdan biri hep en iyilerle mücadele etmek, en iyilerle birlikte oynamak. Galatasaray'da hem takım arkadaşlarım zaten çok büyük futbolcular, çok kariyerli oyuncular. Karşılaştığımız rakipler de Şampiyonlar Ligi zaten çok üstün bir turnuva, çok büyük oyuncularla da mücadele ettik. Dediğim gibi her zaman bu seviyelerde kendimi göstermek istiyordum ve bu seviyelerde oynayabileceğimi düşünüyordum. Allah'a çok şükür hiçbir zaman... yüzümün akıyla bu maçlardan çıktım diyebilirim.