Ukrayna'da 'nükleer' alarm 0:00 / 0:00

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bulunan nükleer santralde olası nükleer kazadan kaçınmak için Rusya ve Ukrayna'ya çağrıda bulundu ve hızla yayılan kompleksin ziyaret edilmesine izin verilmesini istedi.

Görsel: AP

"DURUM SON DERECE CİDDİ"

Grossi, Salı günü The Associated Press'e verdiği röportajda, Rus birliklerinin Mart ayı başlarında ele geçirdiği Zaporizhzhia tesisindeki durumun her geçen gün daha da tehlikeli hale geldiğini söyledi.

Grossi "Santralde nükleer güvenliğin her ilkesi ihlal edildi. Durum son derece ciddi ve tehlikeli" dedi. Grossi, tesisin güvenliğinin ihlal edildiğini belirterek, tesisin Rus kontrolünde ve 'aktif savaşın sürdüğü bir yerde' olduğunu da sözlerine ekledi.

Görsel: AP

"DENETLENECEK ÇOK SAYIDA MALZEME VAR"

Grossi, santralin Rusya tarafından kontrol edildiğini ancak Ukraynalı personelinin de nükleer operasyonlarını sürdürmeye devam ettiğini belirterek kaçınılmaz sürtüşme anlarında büyük risk olabileceğini ifade etti.

Grossi, ekipman ve yedek parça tedarik zincirinin kesintiye uğradığını da vurgulayarak "Tesisin ihtiyacı olan her şeyi aldığından emin değiliz" dedi.

Görsel: AP

IAEA'nın nükleer malzemenin korunduğundan emin olmak için çok önemli teftişler yapması gerektiğini belirten Grossi, denetlenecek çok sayıda nükleer malzeme olduğunu belirterek acil inceleme çağrısında bulundu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.