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HABERTURK.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, AŞTİ Terminali, İstanbul Havalimanı, İDO Yenikapı İskelesi, Osmangazi Köprüsü Gişesi, Halkalı Marmaray ve Hızlı Tren Garı ve Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’na canlı bağlantılarla bayram öncesi yoğunluğun önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler konusunda bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, her bayram olduğu gibi bu bayramda, vatandaşların huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için tüm birimlerimizle sahada olduklarını ifade ederek, "Akıllı ulaşım merkezimizdeki ekranlar üzerinden 69 bin kilometrelik yol ağımızı anlık görüntü alarak 7/24 takip ediyoruz. Tek amacımız vatandaşlarımızın sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaştırmak" dedi.

KARAYOLU AĞINI ETKİN KULLANARAK CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ ARTTILACAK

Bakan Uraloğlu, 9 günlük bayram tatilinin bugün itibariyle fiilen başladığını belirterek, "Mesai saatinin bitimiyle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm büyük şehirlerimizde ve ana akslarımızda oluşacak trafik yoğunluğu dikkatle izliyoruz. Yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz" dedi.

Ulaşımda yaşanabilecek her türlü yoğunluğa ve aksamalara karşı tedbirlerin alındığını ve denetimlerin sıklaştırıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Akıllı ulaşım merkezimizdeki ekranlar üzerinden 69 bin kilometrelik yol ağımızı anlık görüntü alarak 7/24 takip ediyoruz. Ülke genelinde; yaklaşık 3 bin sinyalizasyon sistemi, 5 bin kamera, 150 Meteorolojik Bilgi İstasyonu, 2 bin 500 değişken mesaj ve trafik işareti ile uzaktan yönetilebilen ışıklı uyarı ile bayram süresince tüm kullanıcı ve sürücüleri anlık olarak bilgilendireceğiz" bilgilerini paylaştı.

'SEYAHAT SÜRELERİNİ KISALTACAĞIZ'

Karayolu ağının mevcut kapasitesini en etkin şekilde kullanacak, trafik, can ve mal güvenliğini arttıracaklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Gerektiğinde hızlıca karayolu ekiplerinin sevk ve idaresini gerçekleştirerek, alternatif güzergâh ve şerit yönetimi sağlayacağız. Trafik sıkışıklığını azaltarak seyahat sürelerini kısaltacağız. Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollardan geçişleri Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile ücretsiz hale getirdik. Memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara-İstanbul ve İzmir’de geçirecek vatandaşlarımız için ise, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Özellikle trafiğin en yoğun olduğu karayolu güzergahlarımızda yol çalışmalarına da ara verdik” dedi.

ÜCRETSİZ GEÇİŞ TARİHLERİ

Kurban Bayramı tatili nedeniyle; 24 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 00.00’dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 07.00’a kadar, yap işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan “Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz olacak.

Vatandaşlarımız Kurban Bayramı tatili nedeniyle 28 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan (Salı Gününü, Çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 24.00’a kadar Başkentray-Marmaray ve İZBAN ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak kullanacaklar.

EK ÖNLEMLER ALINDI

Bakan Uraloğlu, trafiğin yoğun olacağı tatil bölgelerinde ek önlemler aldıklarını ifade ederek, “Tatil süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyede tutacağız. Bakım-onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtık. Böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz. Ayrıca, tüm Türkiye genelinde, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak ve acil durumlara müdahalede bulunmak üzere, Bölge müdürlüklerimizde, tünel ve otoyol bakım şefliklerimizde 750 nöbetçi personelimiz hazır bulunacak. Sorumluluk ağımızda bulunan 69 bin km yolda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı da Türkiye genelinde, bin ekip, 5 bin 400 personel, bin 500 makine ile 7/24 esasına göre görev yapacak, trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her duruma anında müdahale edeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşların yola çıkmadan önce ücretsiz Alo 159 hattından ve KGM web sitesi üzerinden kapalı ve çalışma yapılan yollar hakkında bilgi alabileceklerini de kaydeden Bakan Uraloğlu, “En uygun güzergah ve alternatiflerini de bu hattan öğrenebilirler. Vatandaşlarımızın özellikle yüksek hızlı tren seyahatine yönelik ilgisi her daim en yüksek düzeyde. Kurban Bayramı dolayısıyla da yoğun bir ilgi var. Demiryolu taşımacılığında da hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına gittik. Ayrıca ek güvenlik tedbirleri aldık. Otobüs Terminallerindeki denetimlerimizi artırdık” dedi.

FAHİŞ FİYATLI BİLET SATIŞINA GEÇİT VERİLMEYECEK

Bakan Uraloğlu, “Bakanlığımıza bağlı ekipler ile 81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik denetimleri sıklaştıracağız. Böylece, bayramı sevdiklerinin yanında geçirmek isteyen vatandaşlarımızın mağdur olmamasını sağlayacağız. Fahiş bilet satmak isteyen fırsatçılara asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlardan tek isteklerinin, trafik kurallarına uymaları olduğunu ve sevdiklerinin bayramını acıya dönüştürmemelerini isteyen Bakan Uraloğlu, "Görevli olan ekip arkadaşlarımız, yol üzerindeki işletmelerde görevli firma çalışanlarımız da hem kendilerinin hem de yollara çıkan tüm vatandaşlarımızın can güvenliği için dikkatle çalışsın. Araç kullanacak kardeşlerimiz uykusuz ve yorgun olarak yola çıkmasın. Yolda sık sık mola versin ve dinlensin. Araçlarının lastik kontrolleri gibi her türlü bakımlarını yaptırarak yola çıksın" dedi.