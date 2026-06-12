Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “İletişimin Yeni Çağı Zirvesi” programında konuştu. Bakan Uraloğlu, bugünün dünyasının, eşine az rastlanır bir teknolojik kırılma noktasından geçtiğine dikkati çekerek “Bilgi veya veri, artık petrol ve altından daha değerli hale geldi. Dijital bağlantı ve akıllı teknolojiler, rekabetin, üretkenliğin ve hatta ulusal gücün temel belirleyicisi oldu. Artık ne kadar hızlı veri işleyebildiğiniz ne kadar yapay zekaya dayalı akıllı sistem kurabildiğiniz ve bu sistemleri ne kadar güvenli yönetebildiğiniz, bir ülkenin geleceğini doğrudan şekillendiriyor” açıklamasında bulundu.

“İMALAT SEKTÖRÜNDE 5G DESTEKLİ OTOMASYONUN KÜRESEL KATKISI 207 MİLYAR DOLAR OLARAK ÖNGÖRÜLÜYOR”

Küresel ölçekte de son derece net bir tablo olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

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“Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC’nin son analizlerine göre 5G’nin 2030’a kadar dünya ekonomisine katkısı 1,3 trilyon dolar seviyesine ulaşacak. Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group’un (BCG) raporuna göre de sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde 5G’nin oluşturacağı ekonomik değer 1,4-1,7 trilyon dolar arasında olacak ve 3,8-4,6 milyon yeni istihdam doğacak. Benzer şekilde imalat sektöründe 5G destekli otomasyonun küresel katkısı 207 milyar dolar olarak öngörülüyor.”

Söz konusu rakamların dijital dönüşüme ayak uyduramayan, bu teknolojileri sadece tüketen ülkelerin hızla geride kalacağına işaret ettiğini söyleyen Uraloğlu, “Teknolojiyi üreten, standartlarını belirleyen ve yön veren ülkeler ise küresel arenada söz sahibi olacak. Türkiye, Allah’ın izniyle bu ikinci gruba dahil olma kararlılığındadır.” diye konuştu.

“FİBER OPTİK AĞ ALTYAPIMIZ İSE 680 BİN KİLOMETREYE ULAŞMIŞTIR”

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde dijital dönüşümün öncü ülkelerinden biri haline geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yeni yatırımlarımızla bu konumunu daha da güçlendirmeye kararlıdır. Bakın, sektörümüzün yıllık net satış geliri 620 milyar liraya ulaşırken, yatırımlarımız ise 145 milyar lirayı bulmuştur. Mobil abone sayımız 100 milyona, genişbant internet abone sayımız da 98 milyona yaklaşarak Ülkemizin nüfusunu aşmıştır. Fiber optik ağ altyapımız ise 680 bin kilometreye, yani dünyanın çevresini ekvator bölgesinden 17 kez dolaşacak, bir uzunluğa ulaşmıştır. Bu istatistiklerimiz uzun vadeli bir vizyonun, kararlı yatırımların ve devasa emeğin somut meyveleridir.”

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“5G ABONE SAYIMIZ DAHA 2,5 AY BİLE DOLMADAN 42 MİLYONA YAKLAŞTI”

Bu rakamların, Türkiye’nin dijital dönüşümünü sırtlayacak, geleceğini aydınlatacak ve küresel rekabette üstünlük sağlayacak devasa bir altyapıyı başarıyla kurduklarının en güçlü ve gurur verici kanıtları olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, “İşte bu güçlü altyapıyı gerçek bir değere dönüştürmek amacıyla, 16 Ekim 2025’te 5G ihalesini gerçekleştirerek ardından 1 Nisan itibarıyla da ticari 5G hizmetlerini resmen başlattık. Kısa sürede çok yüksek abone penetrasyonu yakaladık. 81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günden; yaklaşık 21 milyon abone, yani neredeyse ülkemizin nüfusunun 4’te biri bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise 5G abone sayımız daha 2,5 ay bile dolmadan 42 milyona yaklaştı.” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, bu hızlı uyumun Türkiye’nin dijital dönüşümdeki kararlılığını ve toplumun yeniliklere olan yüksek adaptasyon gücünü bir kez daha ispatladığını anlatarak “Hedefimiz, iki yıl içerisinde 5G hizmetlerini kademeli olarak ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaştırmaktır.” dedi.

“5G AYNI ANDA MİLYONLARCA CİHAZIN MİLİSANİYELER İÇİNDE KONUŞTUĞU, KARARLARIN ANINDA ALINDIĞI MUAZZAM BİR SİNİR SİSTEMİDİR”

Bakan Uraloğlu, 5G’nin sadece daha hızlı internet olmadığını belirterek “Aynı anda milyonlarca cihazın milisaniyeler içinde konuştuğu, kararların anında alındığı muazzam bir sinir sistemidir. Yapay zekâ ise onun beynidir. Bu ikisinin birleşimi, her birinin tek başına toplamından çok daha büyük bir etki oluşturmaktadır.” diye konuştu.

Medya ve basın sektörüne getirdiği yenilikçi etkilerin özellikle çarpıcı olduğunu da ifade eden Uraloğlu, “Gazetecilerimiz artık 8K kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli video, fotoğraf ve veri aktarımı gerçekleştirebilecek. 5G’nin ultra-düşük gecikmesiyle uzaktan saha yayınları ve sanal stüdyo uygulamaları devrim niteliğinde olacak. Muhabiriniz İstanbul’dan, teknik ekip Ankara’dan, sunucu ise stüdyodan aynı anda kusursuz bir yayın yönetebilecek. Yapay zekâ destekli araçlarla haber metinleri anında özetlenebilecek, sesli asistanlar röportajları otomatik transkribe edebilecek, Gemini ve Claude gibi büyük dil modelleri haber analizi ve doğrulama süreçlerini hızlandıracak” şeklinde konuştu.

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5G ve yapay zekanın entegrasyonuyla akıllı drone ve mobil yayın araçları üzerinden afet bölgelerinden, spor müsabakalarından veya uluslararası zirvelerden gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü yayınlar yapılabileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Kişiselleştirilmiş haber akışları, yapay zekâ destekli görsel üretimi ve arttırılmış gerçeklikle haber sunumları sayesinde okuyucu ve izleyici deneyimi kökten değişecektir” ifadesini kullandı.

“5G DESTEKLİ AKILLI FABRİKALARDA ÜRETKENLİK %15 İLA 30 ORANINDA ARTMAKTADIR”

Uraloğlu, iş dünyası ve üretim sektörüne getirdiği yeniliklerin de göz ardı edilemeyecek nitelikte olduğunu kaydederek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Dünyanın en büyük e-ticaret devi Amazon, depolarında 1 milyondan fazla robot kullanmaktadır. Bu robotlar, sipariş toplama, paketleme, taşıma ve envanter yönetimini büyük ölçüde otomatikleştirerek verimliliği katlamış, insan-robot iş birliğini yeni bir seviyeye taşımıştır. Benzer şekilde birçok öncü ülkede 5G destekli akıllı fabrikalarda üretkenlik %15 ila 30 oranında artmakta, makine duruş süreleri %50’ye varan oranda azalmakta ve tedarik zinciri optimizasyonu kökten iyileşmektedir. Türkiye’de de bu teknolojiler insan hayatına ve üretime doğrudan dokunmaya başladı. Kısa süre önce İstanbul’dan Muş’a 5G bağlantısıyla gerçekleştirilen uzaktan böbrek taşı ameliyatı, bu teknolojilerin sağlık alanındaki çığır açıcı gücünü tüm dünyaya göstermiştir.”

Uraloğlu, Türk Telekom ile İstanbul Sanayi Odası arasında imzaladıkları stratejik iş birliği protokolünün de bu vizyonun çok önemli bir yansıması olduğunu dile getirerek “Sanayicilerimiz, dijital dönüşüme ayak uydurmak için kararlı adımlar atmakta ve geleceğin akıllı fabrikalarını bugünden kurmaktadır. Türk Telekom, güçlü altyapısı ve yenilikçi çözümleriyle sanayimizin yanında olmaya devam etmekte, 5G Deneyimleme Merkezi gibi projelerle fabrikalarımıza 5G’yi bizzat taşıyarak bu dönüşümü hızlandırmaktadır. Bu tür iş birlikleri, sanayi ile teknolojinin el ele verdiği bir Türkiye’nin en somut örneğidir” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, ulaşım sektöründe en güzel örneklerden birinin Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemi (K-AUS) koridoru olduğunu dile getirdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yerli ve milli yol kenarı üniteleri, araç içi sistemler, lidar, radar ve kamera entegrasyonuyla kurduğumuz bu koridorda, ilk kez 5G baz istasyonlarını da ulaşım alanında devreye aldık. Yapay zekâ destekli Otomatik Tren Muayene İstasyonlarıyla hareket halindeki trenlerin tekerlek, fren ve aks rulmanlarını anlık tarıyor, olası arızaları oluşmadan tespit ediyoruz. Ankara Eryaman’daki İzleme Merkezimizde ise akıllı kameralar ve sensörlerle tünel ve köprüleri 7/24 takip ediyor, doğal afet risklerini yapay zekâ analizleriyle önceden belirleyerek hızlı müdahale ediyoruz. Denizcilik alanında COSPAS-SARSAT sistemiyle tehlike sinyallerini dakikalar içinde tespit edip koordineli arama-kurtarma operasyonları gerçekleştiriyoruz. Havacılıkta da önemli bir ilke imza attık. 18 Mayıs itibarıyla Antalya Havalimanımız Advanced ATC Tower ile hizmet vermeye başladı. Yerli ve milli Elektronik Uçuş Stripi ile Dijital Kalkış Müsaadesi sistemlerimizle desteklenen bu altyapıyı, yakında Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında da devreye alacağız. 2053 vizyonu doğrultusunda 6G hazırlıklarımız, uydu filomuzun genişlemesi, yapay zekâ entegrasyonu ve akıllı şehir projeleriyle Türkiye’yi küresel dijital koridorların da merkezine yerleştireceğiz.”