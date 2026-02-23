Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Bakanlık bünyesine taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere 30 sürekli işçi alacak. Peki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

        Giriş: 23.02.2026 - 10:42
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı yapılacak. Açık iş ilanlarına bugünden 23 Şubat’tan itibaren 27 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumunun internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden başvurulabilecek.

        ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere 30 sürekli işçi alacak.

        30 İŞÇİ ALINACAK

        Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre taşra teşkilatında istihdam edilecek tarama uzmanı (kaptan) pozisyonunda 2, sınırlı kaptan olarak 5, deniz buhar ve motor makinisti görevinde 3, yağcı olarak 6, usta gemici pozisyonunda 3, gemici görevinde 2, başmakinist olarak 3, makine operatörü görevinde 3 ve düz işçi pozisyonunda 3 olmak üzere 30 sürekli işçi alımı yapılacak.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        Açık iş ilanlarına bugünden itibaren 27 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumunun internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden başvurulabilecek.

        Sözlü sınav ve sonucuna ilişkin tüm bilgilendirmeler Bakanlığın internet adresinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

