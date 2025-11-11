Ülker Bisküvi, IFC’den aldığı 75 milyon euroluk kredi anlaşmasının vadesini 5 yıl uzattı Ülker Bisküvi, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 2024 yılında imzalanan 75 milyon euroluk kredinin vadesini 5 yıl uzatmak üzere yeni bir sözleşme imzaladı

Giriş: 11.11.2025 - 14:58 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:58

