Ülker Bisküvi, IFC’den aldığı 75 milyon euroluk kredi anlaşmasının vadesini 5 yıl uzattı
Giriş: 11.11.2025 - 14:58 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:58
Şirket, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 2024 yılında imzalanan 75 milyon euroluk kredinin vadesini 5 yıl uzatmak üzere yeni bir sözleşme imzaladı. Vadede anapara ödemeli kredinin kullanım amacı, sözleşmenin orijinal şartlarında belirtildiği şekliyle devam edecek.
