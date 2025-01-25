Uludağ’da baca dumanından çıkan odaya sirayet etti, itfaiye ekipleri anında müdahalede bulundu

Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ’da oteller bölgesinde yoğunluk yaşanırken, bir otelin baca dumanından çıkan dumanlar iddiaya göre, oteldeki odanın içine sirayet etti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan otel faciasının hafızlara kazınması sebebiyle panikleyen vatandaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle olay yatıştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.