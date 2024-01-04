Ulusal Spagetti Günü'ne özel yapabileceğiniz tarifler

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Yapılışı:

Köfte için bir kaseye kıymayı, rendelenmiş soğanı, baharatları ve isteğe bağlı olarak ekleyebileceğiniz yumurta ile galeta ununu koyup iyice yoğurun. Hafif ıslak ellerle 20 top haline getirin, bir fırın tepsisine koyun ve 30 dakika bekleyin.

Büyük bir kızartma tavasını 1 yemek kaşığı yağla ısıtın ve köftelerin her tarafını iyice kızarttıktan sonra bir tabağa alın.