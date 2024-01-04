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        Haberler Yemek Yapma Ulusal Spagetti Günü'ne özel yapabileceğiniz tarifler

        Ulusal Spagetti Günü'ne özel yapabileceğiniz tarifler

        4 Ocak Ulusal Spagetti Günü, sosunuzu seçip uzun ince silindirimsi makarnaya ekleme fırsatı sunuyor. Genellikle irmik unundan yapılan bu makarna, yüzyıllardır dünya çapında seviliyor ve milyonlarca kişi tarafından tüketiliyor. İşte sizin için, Ulusal Spagetti Günü'nde yapabileceğiniz bazı tarifler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:44
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        Ulusal Spagetti Günü'nde en sevdiğiniz spagetti yemeğini yapıp sonrasında bu makarnayı sevdiklerinizle paylaşmanız gerekir bu yüzden spagetti severler, bu özel günü güzel tariflerle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli klasik spagetti tarifleri...

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        KÖFTELİ SPAGETTİ TARİFİ

        Malzemeler (4 kişilik)

        Bir paket spagetti makarna

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        1 büyük ince doğranmış soğan

        3 diş sarımsak

        Yarım çay kaşığı pul biber

        1 yemek kaşığı domates püresi

        3 adet rendelenmiş domates

        Yarım bardak su

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        Köftesi için:

        500 gr dana kıyma

        1 küçük rendelenmiş soğan

        1 çay kaşığı kimyon

        1 çay kaşığı kekik

        4 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi (isteğe bağlı)

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        Yapılışı:

        Köfte için bir kaseye kıymayı, rendelenmiş soğanı, baharatları ve isteğe bağlı olarak ekleyebileceğiniz yumurta ile galeta ununu koyup iyice yoğurun. Hafif ıslak ellerle 20 top haline getirin, bir fırın tepsisine koyun ve 30 dakika bekleyin.

        Büyük bir kızartma tavasını 1 yemek kaşığı yağla ısıtın ve köftelerin her tarafını iyice kızarttıktan sonra bir tabağa alın.

        5

        Kalan yağı ve ince doğranmış soğanı bir tutam tuzla birlikte tavaya ekleyin ve 10 dakika boyunca hafifçe pişirin. Sarımsak ve diğer baharatları, domates püresiyle karıştırın ve 5 dakika boyunca pişirin.

        Yarım bardak su ekledikten sonra kıvamına bakın ve 15 dakika boyunca yavaşça kaynatın. Sosun içine köfteleri ekleyin ve 10 dakika boyunca hafifçe pişirin.

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        Spagettiyi büyük bir tencerede kaynayan tuzlu suda haşlayın, ardından süzün. Spagettiyi tekrar tavaya alın, üzerine köfteli domates sosunu dökün ve iyice karıştırın.

        4 kaseye makarnanızı paylaştırın. İsterseniz kıyılmış maydanoz ve kaşarla servis edebilirsiniz.

        7

        BOLONEZ SOSLU SPAGETTİ TARİFİ

        Malzemeler (4 kişilik)

        1 paket spagetti

        200 gram kıyma

        3 diş sarımsak

        1 adet kuru soğan

        1 yemek kaşığı salça

        1 su bardağı domates püresi veya rendesi

        1 su bardağı küp doğranmış domates

        Yarım çay bardağı ketçap (eğer ketçap kullanmak istemezseniz 1 adet kesme şeker kullanabilirsiniz)

        Damak tadınıza göre tuz, kekik, karabiber ve fesleğen

        Yarım çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ

        8

        Yapılışı:

        İlk önce Bolonez sosu yapın. Zeytinyağı ve sarımsakları birlikte kavurun. Ardından rendelediğiniz soğan ve kıymayı ekleyip birlikte kavurmaya devam edin.

        Kıyma suyunu salıp tekrar suyunu çekince salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kavurduktan sonra domatesi içine atın ve karıştırın. Diğer malzemeleri ekleyip pişirdikten sonra ocaktan alabilirsiniz.

        9

        Spagettinizi, paketin üzerindeki pişirme tavsiyesine uygun olarak pişirin. Suyunu süzdükten sonra yapışmaması için sıvı yağ ekleyin.

        Servis sırasında üzerine Bolonez sosu koyup kaşar peynir rendesi ekleyerek sunabilirsiniz.

        Kaynak: National Day Calendar, Delish, Olive Magazine, BBC Good Food

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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