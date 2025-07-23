Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 başladı! 17. IDEF fuarı nerede, halka açık mı, ne zaman sona erecek?

IDEF fuarı Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenleniyor. IDEF 2025'in halka açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 halka açık ziyaret edilir mi, yeri nerede ve ne zaman bitecek?