Umami filminin konusu ve oyuncuları: Umami ne zaman, nerede çekildi?
Umami filmi, 18 Mayıs Pazartesi akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmin tamamı kesintisiz tek plan çekim tekniğiyle, gerçek zamanlı bir akışta beyaz perdeye aktarılmıştır. Senaryosunu Can Cengiz'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Emre Şahin oturmaktadır. Peki, "Umami filminin konusu nedir? Umami oyuncuları kimler? İşte Umami filminin konusu ve oyuncuları...
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 18:25
Umami filmi, bu akşam sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 2025 yılında vizyona giren film, şef Sina Bora'nın, İstanbul'da başarılı ve lüks bir restoranı yönetmenin yoğun baskılarıyla boğuşurken, aynı zamanda kişisel hayatı ve ekibinin bitmek bilmeyen talepleriyle başa çıkmak zorunda kaldığı sıra dışı gecesini anlatıyor.
UMAMİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Sina Bora, İstanbul’da lüks bir restoranı başarıyla yöneten bir şeftir. O iş hayatının zorluklarıyla boğuşurken bir yandan da hem kişisel hayatı hem de ekibinin istekleriyle başa çıkmaya çalışır.
UMAMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Burak Deniz
Öykü Karayel
Osman Sonant
Onur Ünsal
Ulvi Kahyaoğlu
Haberi Hazırlayan: Türker Üner
