Galatasaraylı eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a karşı üst üste hatalar yapıldığını söyleyen eski milli futbolcu, "Şu an Süper Lig'de kutsal bir ittifak var, hepsi de Galatasaray'a karşı. Son 4 haftada TFF ve karşı takımlar tarafından Galatasaray'a karşı yapılan hatalar çok tehlikeli işler. Şu an Türkiye'nin en iyi futbol takımı ve en iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray, son iki senenin de şampiyonu. Bu takımı engellemek için her şey deneniyor. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım. Spor ve centilmenlik anlamında kimsenin kimseye karışmaması lazım. Süper Lig'de 4'üncü hafta oynandı. Önümüzdeki haftalarda ne olacak, o zaman ne yapacağız; seyircisiz oynayacağız maçları. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Bu işler daha 4'üncü haftadan başlıyorsa böyle yürümez. 17 kulübün geçen sene imza toplaması, bu sene TFF'nin 19.05'te ceza açıklaması, Ümit Davala'nın ceza yemesi ve Ali Koç'un TFF Başkanı'nın yanına gidip en çok şampiyon olan takım isimli fotoğrafı hediye etmesi gibi birçok hatalar üst üste geliyor. TFF açıklamasında 'Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlara başarılar diliyoruz' diyor. Türkiye'den bir tane takım var Şampiyonlar Ligi'nde, o da Galatasaray. Önce Galatasaray'a başarılar dileyeceksin, ondan sonra diğer takımlara dileyeceksin. Doğrusu bu. Hep hata üstüne hata yapılıyor. Çok zor bir sezon bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN GRUBU ÖLÜM GRUBU GİBİ"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunu da değerlendiren Ümit Karan, "ölüm grubu" benzetmesinde bulundu. Karan, şöyle konuştu:

"Çok zor bir grup. Ölüm grubu gibi ama Galatasaray bu, belli olmaz bu işler. Geçen sene herkesin kolay dediği bir gruba denk geldi Galatasaray ve başarısız oldu. Şimdi zor bir gruba geldi, bakalım ne olacak. Futbolcu motivasyonu itibarıyla büyük takıma karşı oynamak ister, bu farklı bir hırs oluşturur. Bakalım, inşallah iyi olur ama çok zor bir grup tabii."

"MURİÇ YENİ BAŞLADI, 2 MAÇLA OLMUYOR BU İŞLER"

Ümit Karan, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in performansı hakkında da konuştu. Muriç'in iyi bir santrfor olduğunu söyleyen ancak performansının devamını getirmesi gerektiğini vurgulayan Karan, "Süper Lig'de iyi isimler ve iyi santrforlar var. Ancak Muriç daha yeni başladı, 2 maçla olmuyor bu işler. Biraz oynasın görelim. Geçen sene Rize'de iyi bir sezon geçirdi. Bence Vedat Muriç çok iyi bir santrfor ama 2 hafta daha erken. Geçen hafta 'Manchester United izlemeye geldi' dediler. O işler 2 maçla olmaz... Alanyaspor maçında sahada yoktu. Çok iyi santrfor, büyük bir yetenek ve takımların aradığı bir santrfor ama devamını getirmesi lazım" dedi.

"MAKEDONYA'DA ÇOK YETENEKLİ FUTBOLCULAR VAR"

Geçen sezon Makedonya ekibi FC Shkupi'yi çalıştıran Ümit Karan, Makedonya'da çok yetenekli ve maliyetleri düşük oyuncular olduğunu belirterek, "Makedonya'da çok yetenekli futbolcular da var. Ben takımı aldığım son senede UEFA Avrupa Ligi'ne katıldık. Güzel oldu, yabancı futbolcularla iletişimi öğrendim ve farklı tecrübeler elde ettim. Orada futbol biraz daha geride ama çok yetenekli oyuncular var ve maliyetleri çok düşük. Orada futbolcular aylık maaş olarak 600 Euro ile 5000 Euro arası oynuyor. Çok yetenekli oyuncular var. Eljif Elmas oralı mesela, Vedat Muriç de o bölgeden. Birçok oyuncu var ama araştırıp gitmek lazım, maç izlemek lazım. Ancak bizim yöneticilerimiz pahalı ve isimli futbolcu istiyor. Bizim o kadar paramız yok ki. O bölgelerden futbolcu alıp, yetiştirip satmak daha önemli" diye konuştu.

Türkiye'de takım çalıştırmak istediğini de belirten Ümit Karan, "Ancak daha yeni geldim. Devre arasına kadar müddet verdim kendime ama daha sonra başlayacağım inşallah" açıklamasında bulundu.