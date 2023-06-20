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Ümit Milli Takım, Bosna Hersek'i farklı mağlup etti

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta konuk ettiği Bosna Hersek'i 4-1 yendi. Ay-yıldızlıların gollerini Ilinkovic (kendi kalesine), Ömer Bayram ve Bertuğ Yıldırım (2) kaydetti.

Ümit Milli Takım, Bosna Hersek'i farklı mağlup etti
AA

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.

Milliler, karşılaşmaya Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız, Emin Bayram, Ravil Tagir, Yasin Özcan, Göktan Gürpüz, Cem Türkmen, Aksel Baran Potur, Kenan Yıldız, Bertuğ Özgür Yıldırım ve Enis Destan ilk 11'iyle çıktı. Mücadelenin 33. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ravil Tagir'in yerine Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.

Ay yıldızlılarda teknik direktör Levent Sürme, ikinci yarıda Metehan Baltacı, Kazımcan Karataş, Erencan Yardımcı, Ayberk Karapo ve Arif Kocaman'a forma şansı verdi.

Türkiye, Ilinkovic (kendi kalesine), 50. dakikada Ömer Bayram, 80. dakikada (Penaltıdan) ve 86. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golleriyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı. Bosna Hersek'in tek golünü 25. dakikada Cavic attı.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve teknik direktör Recap Uçar da izledi.

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