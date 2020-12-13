O görüntü için açıklama!

Son 3 maçta 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak ligde 1 maç eksiğiyle 22 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, Teknik Direktör Ümit Özat’ın istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Başkan Sancak, “Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan ilk açıklamadan 10 dakika sonra ise Başkan Murat Sancak, “Sabır. Bu takımı kim hak etmiyorsa gidecek. Bende dahil. Sadece sabır” tweetini attı.

DUMLUPINAR DÖNEMİ

Adana Demirspor'da, teknik direktör Ümit Özat'ın istifasının ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi.

Mavi-lacivertli kulüpten açıklamada, teknik direktör Ümit Özat'ın Giresunspor maçından sonra istifa etmesinin ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ın getirildiği bildirildi.

Açıklamada, geçen sezon teknik sorumluluk görevini yapan Dumlupınar'ın, Akdeniz ekibinin Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la oynayacağı maç için Trabzon'a giderek takımın başında antrenmana çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan Adana Demirspor'da, altyapı sorumluğuna da altyapı idari menajeri Ömer Anaydın'ın getirildiği aktarıldı.