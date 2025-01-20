İstanbul’un ulaşım ağına eklenmeye hazırlanan olan Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Toplam 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak olan bu hat, mevcut metro ağlarıyla entegre edilerek şehir içi ulaşımı daha hızlı ve rahat bir hale getirecek. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattının açılış tarihi ne zaman? İşte, projeye dair tüm detaylar...