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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ümraniyespor: 1 - Eyüpspor: 3 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor: 1 - Eyüpspor: 3 |MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında lider Eyüpspor, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 21:33 Güncelleme: 18.02.2024 - 22:11
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        Eyüpspor geriden geldi, 3 puanı aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Eyüpspor 3-1'lik skorla kazandı.

        Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 58'de Caner Erkin, 69'da Samu Saiz ve 90+4. dakikada Ahmed Kutucu attı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 52. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.

        Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 55'e yükseltti, Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak.

        STAT: Ümraniye Şehir

        HAKEMLER: Ozan Ergün, Sabri Öğe, Ferhat Çakar

        ÜMRANİYESPOR: Übeyd Adıyaman - Popov (Dk. 76 Onur Ayık), Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 62 Hasan Ayaroğlu), Atalay Babacan, Muhammed Mert (Dk. 46 Titebah), Uğur Kaan Yıldız, İlhami Siraçhan Nas (Dk. 62 Diniyev), Tiago Çukur (Dk. 46 Emrecan Bulut)

        EYÜPSPOR: Berke Özer - Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin (Dk. 82 Ömer Bayram), Robin Yalçın (Dk. 83 Tugay Kacar), Fredy, Recep Niyaz (Dk. 55 Samu Saiz), Regattin (Dk. 55 Ahmed Kutucu), Ampem, Bruno (Dk. 70 Thuram)

        KIRMIZI KART: Dk. 32 Atalay Babacan (Ümraniyespor)

        GOLLER: Dk. 52 Emrecan Bulut (Ümraniyespor), Dk. 58 Caner Erkin, Dk. 69 Saiz, Dk. 90+4 Ahmed Kutucu (Eyüpspor)

        SARI KARTLAR: Glumac, Muhammed Mert, Emre Kaplan, Emrecan Bulut (Ümraniyespor), Caner Erkin, Tugay Kacar, Ampem (Eyüpspor)

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