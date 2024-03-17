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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, evinde Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.03.2024 - 18:47 Güncelleme: 17.03.2024 - 18:47
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        Ümraniyespor, son dakikada güldü!
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        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Ümraniyespor 2-0'lık skorla kazandı.

        Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 85'te Tomislav Glumac ve 90+1. dakikada İlhami Siraçhan Nas attı.

        Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 33'e yükseltti. Adanaspor ise 27 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Adanaspor ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Rashad Muhammed'in, sağına çekerek yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

        44. dakikada ceza yayı üzerinde Diakite’nin indirdiği topta Rashad Muhammed topu, sağından koşu yapan Junior Fernandes’e aktardı. Fernandes’in sağ çaprazdan sert vuruşunda top üstten dışarı gitti.

        50. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla hızla ilerleyen Diakite, pasını Junior Fernandes’e aktarırken, bu oyuncunun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top direk dibinden dışarı gitti.

        69. dakikada Cavare’nin savunma arkasına yerden pasında son çizgiye inen Uğur Kaan’ın penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Tiago Çukur’un vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

        81. dakikada ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak direk dibinden dışarı gitti.

        85. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topa sol çaprazda Siraçhan Nas’ın sert vuruşunda arka direkte Glumac tamamladı. Kaleci Ferhat’ın müdahalesine rağmen top filelere gitti. Gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. VAR uyarısıyla pozisyonu dinleyen hakem Ayberk Demirbaş golü geçerli saydı. 1-0

        90+1. dakikada Tiago Çukur’un pasında topu kontrol eden Siraçhan Nas, ceza sahası içinde rakiplerini geçerek yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

        Müsabaka Ümraniyespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu

        Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Dimitri Cavare, Tomislav Glumac, Emre Kaplan, Onur Ayık (Hasan Ayaroğlu dk. 46), Serkan Göksu (İlhami Siraçhan Nas dk. 79), Cosgun Diniyev, Emre Demir (Atalay Babacan dk. 46), Ivan Saponjic (Melih Okutan dk. 65), Emrecan Bulut (Tiago Çukur dk. 65)

        Yedekler: Übeyd Adıyaman, Nassim Titibah, Mustafa Eser, Isaac Cofie, Beren Küçükbaşarık

        Teknik Sorumlu: Hüsamettin Balcı

        Adanaspor: Ferhat Kaplan, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Abdoulaye Dabo, Mehmet Taş, Rashad Muhammed (Kubilay Aktaş dk. 79), Oumar Diakite, Dimitri Oberlin (Amadou Ciss dk. 41), Junior Fernandes

        Yedekler: Ahmet Kıvanç, Jordan Lukaku, Cem Güzelbay, Metehan Altunbaş, Harun Alpsoy, Hıdır Aytekin, Samuet Yepie Yepie, Burhan Tuzun

        Teknik Direktör: Kemal Kılıç

        Goller: Glumac (dk. 87), İlhami Siraçhan Nas (dk. 90+1) (Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Uğur Kaan Yıldız, Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Abdoulaye Dabo (Adanaspor)

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