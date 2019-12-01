Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ramazan Keleş, Ata Yıldırım, Cemal Alpay
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 78 Nouri),Emircan Altıntaş, Akabueze, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 90+1 Emre Kurt),Alaaddin Okumuş, Gimbert, Tarık Tekdal (Dk. 28. Mehmet Seyfettin Sedef)
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Aykut Çeviker (Dk. 64 Rotman),Taha Yalçıner (Dk. 78 Çekdar Orhan),Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Burhan Eşer, Uğur Arslan Kuru (Dk. 67 Alperen Babacan),Bjarnason, Erhan Çelenk
Goller: Dk. 10 Gimbert, Dk. 67 Emircan Altıntaş (penaltıdan) (Cesar Grup Ümraniyespor),Dk. 14 Uğur Arslan Kuru, Dk. 45 Ergin Keleş (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Erhan Çelenk, Dk. 70 Burhan Eşer, Dk. 82 Vrsajevic (Akhisarspor),Dk. 49 Alaaddin Okumuş, Dk. 50 Gimbert, 74 Bahadır Taşdelen (Cesar Grup Ümraniyespor)
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