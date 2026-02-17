Ümraniyespor: 4 - Boluspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla ev sahibi oldu.

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 32 ve 65. dakikalarda Cebio Soukou, 49'da Batuhan Çelik ile 56. dakikada Atalay Babacan attı. Konuk ekibin gollerini ise 75'te penaltıdan Lucas Lima ile 89. dakikada Yusuf Kocatürk (kk) kaydetti.

Ümraniyespor'da forma giyen Cebio Soukou, 45. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte üç maç sonra kazanan Ümraniyespor, puanını 32'ye çıkardı. Boluspor ise 38 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Çorum FK'yı konuk edecek. Boluspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.