Türk Sanat Müziği’nin sevilen isimlerinden Umut Akyürek şarkılarının yanı sıra güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Özellikle son dönemde eski halini paylaşmasının ardından binlerce beğeni ve yorum alan sanatçı güzelliğiyle kendine hayran bırakırken bugünde 2. Sayfa magazin programının konuğu oldu. Özel hayatından bahsettiği programda Akyürek, sunucu Müge ve Gülşen'in sorularını yanıtladı. Bir dönem yaptırdığı estetik operasyonlar ile konuşulan ünlü isim son zamanlar gençlik fotoğrafları ile konuşulurken hayatı da yeniden gündem oldu. Peki, Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte, şarkıcı Umut Akyürek biyografisi…