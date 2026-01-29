Umut Nayir adım adım Trabzonspor'a!

Trabzonspor, golcü oyuncu Umut Nayir’in transferi için Konyaspor ile her konuda anlaşma sağladı.

Anlaşma kapsamında Rayyan Baniya ve Olaigbe, bonservisleriyle birlikte Konyaspor’a transfer olacak.

Bordo-mavili ekip, bu transferlerden toplam 4 milyon 20 bin Euro bonservis geliri elde edecek. Ayrıca iki futbolcunun bir sonraki satışından %50 pay Trabzonspor’a ait olacak.

Umut Nayir’in de Trabzonspor ile tüm şartlarda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Rayyan Baniya transfer için Konyaspor’a gitmeyi kabul ederken, Olaigbe ile son görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Tarafların resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.