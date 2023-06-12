1996'da tutuklanana kadar yaklaşık 20 yıl boyunca aranan fakat bir türlü yakalanamayan Kaczynski, ABD'de en fazla bombalı saldırı gerçekleştiren kişi olarak biliniyordu.

Kaczynski, 1978 ile 1995 yılları arasında 3 kişinin ölümüne ve 23 kişinin yaralanmasına sebep olan 16 bombalı eylem gerçekleştirmişti.