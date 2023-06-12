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ABD'de belgesellere konu olan 'Unabomber' olarak bilinen Kaczynski hapishanede ölü bulundu

'Unabomber' olarak bilinen 81 yaşındaki ​​​​​Ted Kaczynski, gerçekleştirdiği bombalı saldırılar nedeniyle ABD'nin North Carolina eyaletinde kaldığı hapishanedeki hücresinde ölü bulundu.

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  • 'Unabomber' olarak bilinen Kaczynski hapishanede ölü bulundu

    ABD Federal Cezaevleri Bürosu sözcüsü Kristie Breshears, Kaczynski'nin bugün sabah saatlerinde hapishanedeki hücresinde hareketsiz bulunduğunu açıkladı.
  • 'Unabomber' olarak bilinen Kaczynski hapishanede ölü bulundu

    Breshears, hastaneye nakledilmesine rağmen Kaczynski'nin kurtarılamadığını ifade etti.
  • 'Unabomber' olarak bilinen Kaczynski hapishanede ölü bulundu

    1996'da tutuklanana kadar yaklaşık 20 yıl boyunca aranan fakat bir türlü yakalanamayan Kaczynski, ABD'de en fazla bombalı saldırı gerçekleştiren kişi olarak biliniyordu.

    Kaczynski, 1978 ile 1995 yılları arasında 3 kişinin ölümüne ve 23 kişinin yaralanmasına sebep olan 16 bombalı eylem gerçekleştirmişti.
  • 'Unabomber' olarak bilinen Kaczynski hapishanede ölü bulundu

    Gazetelere manifesto göndermişti

    Kaczynski, 1995 yılında FBI tarafından "Unabomber" olarak tanımlanmadan önce gazetelere el yazısıyla "Endüstriyel Toplum ve Geleceği" başlıklı bir manifesto göndermiş ve manifestonun yayınlanmaması halinde eylemlerinin devam edeceğini belirtmişti. FBI'ın okuyuculardan yazarı teşhis edebilecekler olabileceği değerlendirmesiyle The New York Times ve Washington Post 35 bin kelimelik manifestoyu yayınlamıştı.
  • 'Unabomber' olarak bilinen Kaczynski hapishanede ölü bulundu

    Kaczynski, aile üyelerinin kendisinden şüphelenerek FBI ile temasa geçmesinin ardından 3 Nisan 1995'te Montana'daki kulübesinde yakalanmıştı.

     

    California'da yargılanan Kaczynski, 1998'de suçlarını kabul ederek şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
  • 'Unabomber' olarak bilinen Kaczynski hapishanede ölü bulundu

    Hayatının geçtiği yerlerde eylemler gerçekleştirdi

    FBI raporlarına göre, 16 yaşında Harvard'a giren Kaczynski, Michigan Üniversitesinde matematik doktorası yapmıştı.

    Kaczynski, eylemlerini hayatının geçtiği yerlerde gerçekleştirmişti.
  • 'Unabomber' olarak bilinen Kaczynski hapishanede ölü bulundu

    Üniversite görevlilerine bombalı paketler gönderen Kaczynski, ilk bombalama eylemini büyüdüğü şehir olan Chicago'da yapmıştı. Kaczynski, iki bomba patlattığı Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de ders vermişti.

     
  • 'Unabomber' olarak bilinen Kaczynski hapishanede ölü bulundu

    Kaczynski, hava yolu yetkililerine de bombalı paketler göndermiş, havalimanlarına bomba yerleştirmişti.

     

    FBI, Kaczynski'ye üniversite ve hava yolları bombacısı anlamına gelen "Unabomber" lakabını takmıştı.

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