Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Aldığı başarılı sonuçlarla UEFA Konferans Ligi grup aşamasını lider tamamlayan sarı lacivertliler, son 16 turu müsabakasında Belçika temsilcisinin rakibi oldu. Zorlu mücadele öncesinde, "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...
Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Peki, "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...
FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise ilk maçı, 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.
Rövanş mücadelesi ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.
FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Union Saint Gilloise - Fenerbahçe Konferans Ligi son 16 turu maçı Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak
KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI
Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.
Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.
Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.
FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, özellikle Trendyol Süper Lig’de zorlu bir fikstüre girmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde yoğun maç trafiği öncesi iki sakat oyuncu bulunuyor.
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.
UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.