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        Haberler Spor Futbol Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Aldığı başarılı sonuçlarla UEFA Konferans Ligi grup aşamasını lider tamamlayan sarı lacivertliler, son 16 turu müsabakasında Belçika temsilcisinin rakibi oldu. Zorlu mücadele öncesinde, "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 00:46 Güncelleme: 07.03.2024 - 00:46
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        Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Peki, "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...

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        FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise ilk maçı, 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

        Rövanş mücadelesi ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

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        FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Union Saint Gilloise - Fenerbahçe Konferans Ligi son 16 turu maçı Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak

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        KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI

        Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.

        Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.

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        Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.

        Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.

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        FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe, özellikle Trendyol Süper Lig’de zorlu bir fikstüre girmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde yoğun maç trafiği öncesi iki sakat oyuncu bulunuyor.

        Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.

        UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.

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        Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

        Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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