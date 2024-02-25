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        Haberler Spor Futbol Union Saint-Gilloise takımı, Belçika 1. Ligi'nde Standard Liege'i 2-1 mağlup etti - Futbol Haberleri

        Union Saint-Gilloise takımı, Belçika 1. Ligi'nde Standard Liege'i 2-1 mağlup etti

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Union Saint-Gilloise takımı, Belçika 1. Ligi'nde, Standard Liege'i 2-1 mağlup ederek ligde liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 23:35 Güncelleme: 25.02.2024 - 23:35
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Union Saint-Gilloise takımı, Belçika 1. Ligi'nde Standard Liege'i 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

        Ligin 27. haftasında ev sahibi ekip Union Saint-Gilloise, 35. dakikada penaltıdan Gustaf Nilsson'un golüyle 1-0 öne geçerken 38. dakikada Dennis-Yerai Ayensa, farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

        Standard Liege, 50. dakikada Moussa Djenepo'nun golüyle farkı bire indirdi ve maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 sona erdi.

        Günün diğer maçında lig liderinin en yakın takipçisi Anderlecht, deplasmanda Club Brugge takımını 2-1 yendi.

        Bu sezon geride kalan 27 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Union Saint-Gilloise, 65 puan topladı. Union SG, ikinci Anderlecht'in 8 puan önünde lider olarak yoluna devam ediyor.

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