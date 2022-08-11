Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? 2022-2023 Üniversite elektronik e-kayıt işlemleri nereden yapılır?

Üniversite kayıt tarihleri ve elektronik e-kayıt ekranı, YKS tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim Kurulu YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre üniversite kayıtları 22 Ağustos günü itibariyle başlayacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin elektronik kayıt (e-kayıt) dönemi başlayacak. İşte, Üniversite e-kayıt işlemleri hakkında merak edilenler...

ABONE OL
  • Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? 2022-2023 Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite elektronik e-kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılır?

    YKS tercih işlemlerinin 5 Ağustos günü sona ermesinin ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri 22 Ağustos itibariyle gerçekleştirilecek. Üniversite adayları "Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? Kayıt için okula gitmeye gerek var mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Üniversite elektronik e-kayıt ekranı...
  • Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? 2022-2023 Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite elektronik e-kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılır?

    2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı düşünüldüğünde, yerleştirme sonuçlarının da iki haftalık süreç içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
  • Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? 2022-2023 Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite elektronik e-kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılır?

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
  • Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? 2022-2023 Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite elektronik e-kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılır?

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

    ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;

    Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

    Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

    Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,

    Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

    Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

     

    Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
  • Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? 2022-2023 Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite elektronik e-kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılır?

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI İNTERNETTEN YAPILIR MI?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıtlarını 22 Ağustos günü itibariyle gerçekleştirecekler. İyi bir üniversite kazanma hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar kayıtlarını elektorinik olarak da yapabilecekler.
  • Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? 2022-2023 Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite elektronik e-kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılır?

    ÜNİVESİTE E-KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?

    Zorunlu olmayan e kayıt, ilk kayıt yerine geçiyor. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.

    Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınıyor. YÖK’ün e-Devlet üzerinden sunduğu “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.

    ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? 2022-2023 Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite elektronik e-kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılır?

    ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT ZORUNLU MU?

    Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
  • Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? 2022-2023 Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite elektronik e-kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılır?

    ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT YETERLİ Mİ?

    Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

    Elektronik kayıt işlemi 2022-2023 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.