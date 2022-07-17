Üniversite tercih işlemlerinin yapılacağı tarih araştırılıyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kalmasıyla üniversite tercihleri için heyecan doruğa çıktı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar aldıkları puanlara ve başarı sıralamasına göre tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki YKS tercihleri ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte üniversite tercihleri hakkında detaylar haberimizde...