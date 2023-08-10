Üniversiteler ne zaman başlıyor? 2023-2024 üniversitelerin açılış tarihi açıklandı mı?
2023-2024 üniversitelerin eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Haziran ayının ortalarına doğru kapanan üniversiteler ile ilgili olarak en çok; üniversitelerin açılış tarihi belli odu mu sorusunun yanıtı aranıyor. İşte, üniversitelerin yeni dönemine dair ayrıntılar...
Ağustos ayına girilmesi ile beraber üniverisiteye başlayacak olan ve halihazırda eğitimlerine devam eden öğrenciler; yaz tatilinin ne zaman biteceğini ve üniversitelerin hangi tarihte açılacağını merak ediyorlar. Bu soruların cevapları için detaylar haberimizde...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.
Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2023 yılı eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacağı biliniyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.