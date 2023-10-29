Üniversiteli Fenerbahçeliler Mezunlar Derneği, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
Üniversiteli Fenerbahçeliler Mezunlar Derneği, düzenlediği özel geceyle Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.
Üniversiteli Fenerbahçeliler Mezunlar Derneği, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir gece düzenledi.
Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile Yönetim Kurulu Üyelerinden İlker Dinçay ve Can Gebetaş da katıldı.
Üniversiteli Fenerbahçeliler Mezunlar Derneği Başkanı Atilla Çevik’in konuşması ile başlayan gecede davetliler 29 Ekim Cumhuriyet Konseri’ni izledi.
Uğur Dündar, İlker Dinçay ve Can Gebetaş ile Üniversiteli Fenerbahçeliler Mezunlar Derneği Başkanı Atilla Çevik verdikleri röportajda Cumhuriyet'in 100. yılının coşkusunu yaşadıklarını söyledi.