Ünlü kadınlarla yaşadığı aşklarla biliniyor! İşte Umut Evirgen'in ilişki defteri

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Magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Umut Evirgen'in son olarak Alina Boz ile birlikte olmasıyla beraber, yaşadığı aşklar gündeme geldi. Sinema ve sanat dünyası kadar yeme içme sektöründe de adından sıkça bahsettiren Umut Evirgen'in aşk hayatını sizler için derledik.