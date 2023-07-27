Ünlü kadınlarla yaşadığı aşklarla biliniyor! İşte Umut Evirgen'in ilişki defteri
Yaşadığı ilişkilerle magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren yönetmen Umut Evirgen, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisiyle yeni aşkını ilan etti. Evirgen, şimdilerde kısa süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz ile bir birliktelik yaşıyor. İşte Umut Evirgen'in aşk defteri...
Magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Umut Evirgen'in son olarak Alina Boz ile birlikte olmasıyla beraber, yaşadığı aşklar gündeme geldi. Sinema ve sanat dünyası kadar yeme içme sektöründe de adından sıkça bahsettiren Umut Evirgen'in aşk hayatını sizler için derledik.
UMUT EVİRGEN KİMDİR?
Sinema dünyasının genç isimlerinden Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Evirgen yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmecidir.
Bugün 31 yaşında olan Umut Evirgen Lisans eğitimini New York’da Berkeley College’de İşletme alanında tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sinema TV alanında yapmıştır.
Umut Evirgen, neredeyse tüm ünlülerin gittiği ve davet olmadan içeri girilmeyen “Gizli Kalsın” adlı mekanın sahiplerinden biridir. Aynı zamanda Evirgen, “Emirgan Group” sahibidir.
UMUT EVİRGEN - TUBA BÜYÜKÜSTÜN
Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen 3 yıllık. Bir ilişki yaşamıştı. Onur Saylak’tan boşandıktan sonra Evirgen ile ilişki yaşayan Büyüküstün karantina döneminde sosyal çevresinden uzaklaşamayan aşkı Umut Evirgen ile ilişkisini sonlandırmıştı. Büyüküstün, ayrıldıktan sonra: “Birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.
UMUT EVİRGEN - MELİSA ŞENOLSUN
Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile ilişkisinin bitmesinin ardından oyuncu Melisa Şenolsun ile birlikte yeni bir aşka yelken açmıştı. Gittikleri Bodrum tatilinde el ele görüntülenen çift, yaklaşık iki yıl birliktelerdi.
UMUT EVİRGEN - SERENAY SARIKAYA
Türkiye’nin başarılı oyuncularından Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen 9 ay boyunca bir birliktelik yaşamışlardı. İkili sessiz sedasız ayrıldıktan sonra Sarıkaya: “Yorulduk, yürütemedik” demişti.
UMUT EVİRGEN - FARAH ZEYNEP ABDULLAH
Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen bir mekanda görüştü fakat o akşam çıkan iddialar sebebiyle birbirlerini takipten çıktı. Daha sonra Emirgan’da bir mekan çıkışı birlikte yakalanan ikili, bir süre sonra sosyal medyada aşklarını ilan etti.
UMUT EVİRGEN - JOSEPHINE WENDEL
Bir dönem Yunanistan’ın Hadise’si olarak bilinen Josephine Wendel ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya çıkan Umut Evirgen, sosyal medya hesabından bu gönderiyi yayınlayarak iddiaları doğrulamıştı.
UMUT EVİRGEN - ALİNA BOZ
Şimdilerde Alina Boz ile aşk yaşayan Umut Evirgen, ünlü isim Mithat Can Özer ile birlikteyken sosyal medya hesabından Boz'u takibe almıştı. Bu hamlesinden sonra ikilinin arasında dedikodular çıkmış ve Boz, Evirgen'i takipten çıkmıştı. Çift geçtiğimiz gün sosyal medyada fotoğraflarını yayınlayarak ilişlilerini ilan etti.