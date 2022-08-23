Birçok ünlü ismin kostümlerini tasarlayan aynı zamanda Doya Doya Moda programının jüri üyesi olan Gülşah Saraçoğlu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Sevenleri tarafından Gülşah Saraçoğlu kim, nereli, kaç yaşında ve evli mi gibi sorular yöneltiliyor. Gülşah Saraçoğlu ile ilgili tüm merak edilen detaylar haberimizde...