AA'nın haberine göre, Hempa Çocuk Derneğince, "Türkiye Çocuk Hakları ve Duyarlılık Ödülleri" töreninde çocuk hakları konusunda duyarlı haberlere imza atan medya ve STK temsilcilerine çeşitli ödüller takdim edildi. Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, dünyanın dört bir yanında çocuklara daha güzel bir gelecek sunmak için duyarlılık gösteren medya mensupları ve kurumlara teşekkür etmek için ödül törenini düzenlediklerini söyledi.
İLK DEFA TESETTÜRLE GÖRÜNTÜLENDİ
Törende, "Öncü Sivil Toplum Kuruluşu" ödülünü Umuda Koşanlar Derneği (UMHD) adına oyuncu Gamze Özçelik aldı.
Özçelik, ilk kez tesettürle görüntülendi.
"DUA EDİN CANLAR, ÇOK İSTİYORUM"
Oyuncu 23 Nisan 2017 tarihinde Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafta, "Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah... Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... Dua edin canlar. Çok istiyorum. Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var." ifadelerini kullanmıştı.
"KAPANMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM"
Özçelik, daha önce, "Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim" ifadelerini de kullanmıştı.
Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda Özçelik, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Her zaman kırılgan, sahtelikten hoşlanmayan, gerçeği arayan bir yapım vardı. Allah inancı kalbime konmuştu çok şükür. Ama sadece ne şekilde inanmam ve uygulamam gerektiğine bu kadar hakim değildim"
Gamze Özçelik, son zamanlarda kendisini gönüllü yardım çalışmalarına adamıştı.
Ünlü oyuncu, zaman zaman Instagram hesabından yardım çalışmalarına ilişkin fotoğraflar paylaşıyor.
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