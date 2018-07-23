Zuhal Olcay'ın kızı Ceren Olcay dünyaevine girdi

Zuhal Olcay, Zafer Olcay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ceren Olcay'ı evlendirdi. Ceren Olcay'ın nikah şahitliğini, Nuri Bilge Ceylan filmlerinin yapımcısı olarak da tanınan Zeynep Atakan üstlendi