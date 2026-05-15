'Morkomedyen' adı ile bilinen Murat Genç, 'Morkomedyen ile Aşırı Rahat' adlı stand-up gösterisinin 100'üncü temsilini Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Gösteriye; Yasemin Sakallıoğlu, Arzu Yanardağ, Damla Ersubaşı, Burcu Kara, Tuba Özay, Onur Büyüktopçu, Burcu Binici, Ece Gürsel, Ferah Zeydan, Metin Pıhlıs, Melis Özçimen, Müfit Can Saçıntı, Nihal Menzil, Sevcan Orhan ve Irmak Arıcı gibi isimler katıldı.

Gösteri boyunca salonu dolduran izleyiciler kahkahalarla geceye eşlik ederken, sürpriz performanslar ve göndermeler geceye damga vurdu.

Murat Genç, davetliler arasında yer alan meslektaşı Yasemin Sakallıoğlu'nun gösterilerindeki dans sahnelerine atıfta bulundu. Genç, ikinci perdeye üzerinde beyaz takım elbisesiyle dans ederek çıktı. Sakallıoğlu da o anları kahkahalarla izledi.

'Morkomedyen ile Aşırı Rahat'ın gösteri takvimi ise şöyle;

İzmir:

15 Mayıs – Bostanlı Suat Taşer Salonu – 20:00

Adana:

16 Mayıs – 01 Burda PGM – 20:00

Eskişehir:

20 Mayıs – Vehbi Koç Kongre Merkezi – 20:00

Afyon:

21 Mayıs – Girne Koleji – 20:00

Bursa:

18 Haziran – BAOB Sahne – 20:00

Muğla:

20 Haziran – Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi – 19:00

21 Haziran – Bodrum Herodot Kültür Merkezi – 19:00

