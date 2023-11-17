Ünlülerden Metin Uca'ya veda
Kocaeli Dilovası'nda geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedaviye alınan ünlü sunucu Metin Uca, 62 yaşında hayata veda etti. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi. Metin Uca, cumartesi saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek veda töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak. Uca'nın naaşı ise pazar günü öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii'nden alınarak Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek
YILMAZ ERDOĞAN
Mekanın cennet olsun sevgili kuzen…
EGE
Arşivi karıştırınca anladım ki unuttuğum ortak anılarımız hatırladıklarımdan fazla… Konserlere gitmişiz, yemekler yapmışız birlikte… Tatile çıkmışız, sevgililerimizden dert yanmışız. Bütün bunların toplamından aklımda ve kalbimde kalan şeyler; daima zarif, entelektüel, nüktedan, güler yüzlü, iyi bir dinleyici ve dert ortağı, sadık ve sevgi dolu bir dost, kardeş olmandı… Her daim bir çocuk sevinciyle parlayan neşeli sesini özledim şimdiden… Türkiye en neşeli muhalifini, en çözüm odaklı bilgesini, zarafet dolu beyefendisini, en hayat dolu seslerden birisini kaybetti. Başımız sağ olsun…
HAMDİ ALKAN
Çok değil, 29 Ekim'de Antakya'da idik ve seni sahneye davet etmiştim. Son gösterin 100. yılda Antakya’da mı olacaktı canım Metin’im... İçim parçalanarak sana veda cümleleri mi arıyacaktım canım Metin? Böyle bir veda olmamalıydı canım Metin… Işıklar içinde uyu güzel yüreklim...
IŞIL YÜCESOY
Sevgili Metin Uca. Usta programcılığınız, çalışkanlığınız, zarafetiniz, yüreğinizden kopup gelen gülümsemeniz hiç unutulmayacak. Çok üzgünüm, çok üzgünüm.
FAZIL SAY
Çok üzüldüm. Çok ani ve çok erken… Işıklarda uyusun Metin Uca. Başımız sağ olsun.
DOĞA RUTKAY KAMAL
Mesajlarımıza baktım, dinledim, okudum, başa sardım bir daha 'En son ne zaman ne yazmışsın?' diye. En son bizim küçük ekip grubuna bu fotoğrafla 'İstanbul'dayım, sizi çok özledim' yazmışsın… Sen bir karıncayı dahi incitmezdin. Bize bunu neden yaptın? Çocukluğumda tiyatroda Metin abim, büyüdüğümde en yakın aile dostum oldun, her yaşla çocuk; her yaşta çocuk kalmayı sonsuza dek sen başardın. Metin'im, Uca'm... Hayatımızın nazik prensi seni çok özleyeceğiz.
ERHAN YAZICIOĞLU
Vah Metin'ciğim, vah değerli arkadaşım... Sözün bittiği yer. Her şey boş. İçim yandı...
CAHİT BERKAY
Metin kardeşim benim... Sabah sabah fena halde kalbimi acıttın. Çok üzgünüm…
CEYDA DÜVENCİ
Çok üzgünüm… Metin çok beyefendi, hayata dair meselesi olan, anlatmak istedikleri olan, kelimeleri çok olan, çok kıymetli bir arkadaştı… Çok ani oldu vedası ve çok erken… Canım Metin; mekanın cennet olsun…
YEŞİM SALKIM
Güle güle sevgili arkadaşım Metin, biz seni çok sevdik…
AHMET GÜNEŞTEKİN
Ah be Metin…
MELEK BAYKAL
Canım Metin. Çok üzgünüm arkadaşım. Kapkara bir güne açtım gözümü.
Seni çok seviyorum. Huzurla ulaş gittiğin yere. Dualarımız beraberinde olsun Metin'im...
DEMET AKBAĞ
Bilge, komik, zeki, zarif, cesur, bir kıymetli insan daha ayrıldı aramızdan... Çok üzgünüm, çok erken gittin sevgili Metin Uca… Seni unutmayacağız...
SEREN FOSFOROĞLU
O gün seni son görüşümmüş meğer… Çok üzgünüm. Güzel insandın. İyi ki hayatıma girmişsin. Seninle her anı hep güzel hatırlayacağım canım Metin...
AYŞEGÜL ALDİNÇ
Çok üzgünüm Metinciğim. Çok erken gittin. Söyleyecek söz bulamıyorum…
GANİ MÜJDE
Canım arkadaşım, heyecanını hiç kaybetmeyen bir çocuk, cesur bir bilge, çevresine ışık saçan bir dosttun... Seni artık güzel hatıralarınla anacağız. Yaşadığın her saniyeye anlam katarak yaşadığın ve yaşattığın için teşekkürler.
ŞAHAN GÖKBAKAR
Güzel insan, seni seviyoruz. Başımız sağ olsun.
GONCA VUSLATERİ
Bir konuya açıklık getirirken takındığın bir tavır var. İncitmeden, yavaş yavaş, tebessümle, insanı sarmalayan o kuvvetli cümlelerinle... Kısa kestiğin ilk konu bu oldu. En zayıf durumlarda sana kızdığım anlar gözümde.. Hafifçe gülümser ve yatıştırırsın... Bu, “yaşamak” konusunu kısa kestiğin için seninle büyük hesaplaşacağız, güzel ruh. Hayatına dâhil ettiğin herkes ne şanslı Metin... Seni çok seviyorum... En sevdiğin sanatçılarla buluşup, bir sürü eğlenceli anı paylaşacağına eminim. Sevmek bir frekanstır. Daima... Allah rahmet eylesin. Güzel dostumu sarıp, sarmalasın Yaradan’ın kuvvetli ışığı...
ECE ERKEN
'Passaparola'ya beraber başlamıştık. İlk kez ikili program sunacaktım. 'Kesin anlaşamam' derken o kadar tatlı, naif bir adam vardı ki... Karşımda tek bir gün tartışmamız olmadı. Hep esprili, hep hayat doluydu. Yıllar geçti koptuk, görüşmedik ama her karşılaşmamızda hiç kopmamış gibiydik. Çok değerli, kıymetliydin be Metin... Çok erken gittin... Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.
SÜHEYL UYGUR
BEHZAT UYGUR
Arkadaş... Metin Uca...
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram