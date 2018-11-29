Ünlülerin yaşadıkları talihsizlikler

Dışarıdan bakıldığında hayatları da pek çok kişiyi kıskandırıyor. Paraları, şöhretleri, evleri, arabaları... Kısacası para ile satın alınabilecek her şeylere sahipler! Peki ya geçmişte neler yaşamışlardı? İşte ünlülerin trajedi ve talihsizlikleri...
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KYLIE JENNER
200 bin dolarlık mücevheri çalındı
Ünlü model Kylie Jenner’ın Los Angeles’taki evine giren hırsızlar, 200 bin dolarlık mücevheratını çaldı.
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RIHANNA
Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın 21 yaşındaki kuzeni Tavon Kaiseen Alleyne, ünlü şarkıcının da bulunduğu Noel partisinin ardından sokakta vurularak öldürüldü.
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Polisin açıklamasına göre olay Barbados’un St. Michaels adlı bölgesinde meydana geldi.
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Rihanna ve diğer aile bireylerinin de katıldığı partide Noel kutlaması yapan Alleyne, dönüş yolunda sokakta yanına yaklaşan bir adam tarafından silahla vuruldu.
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Kuzeniyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Rihanna, “İnanamıyorum, daha dün gece kollarımdaydın. Senin bedeninin sıcaklığını son kez hissediyor olduğumu bilemezdim” notunu yazdı.
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MARILYN MANSON
Ünlü şarkıcı 30 Eylül’de New York kentindeki Manhattan Center Hammerstein konser salonunda sahneye çıkmıştı. Sahnenin içinde, dev bir tabanca şeklindeki platforma tırmanmaya çalışan Manson, platformun üzerine devrilmesiyle yaralandı.
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ARIANA GRANDE
Ariana Grande’nin 22 Mayıs’ta İngiltere’nin Manchester kentinde verdiği konserin sonunda bombalı intihar saldırısı düzenlendi. 22 kişi öldü, 500’den fazla kişi yaralandı.
Selena Gomez, lupus hastalığından ötürü böbrek nakline ihtiyaç duydu. Yakın arkadaşı Francia Raisa ona bir böbreğini bağışladı ve sağlığına kavuştu.
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R. KELLY
Şükran Günü’nde Atlanta’daki evine giren hırsızlar tek bir eşya bırakmadı.
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LADY GAGA
Lady Gaga, fibromiyalji sendromuna yakalandı. Ünlü şarkıcı dayanılmaz kas ağrılarından ötürü dünya turunun Avrupa ayağının tamamını iptal etmek zorunda kaldı.
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MO FARAH
İngiltere’de 4 Olimpiyat altın madalyalı uzun mesafe koşucusu Muhammed (Mo) Farah’ın, Noel Baba şapkası takıp “Mutlu Noeller” yazdığı fotoğrafı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Müslümanlar ‘Bu kıyafetle mesaj yazdığı için utanması gerektiğini’ söyleyerek Farah’ı eleştirirken Müslüman karşıtları ise sporcunun Noel kutlamaya hakkı olmadığını ileri sürdü.
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CHARLIZE THERON
Oscar ödüllü yıldız Charlize Theron'un geçmişinde büyük bir aile faciası var. Güzel oyuncu gençlik yıllarında yaşadığı travmanın etkisinden uzun süre kurtulamadı. Güney Afrikalı yıldızın hayatındaki en kötü gün 21 Haziran 1991.
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Çünkü Theron'un alkolik olan babası o gece eve sarhoş geldi ve o sırada 15 yaşında olan yıldızın yatak odasına ateş açtı.
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Bunun üzerine annesi Gerda, kocasını silahla vurarak öldürdü. Bu olayı "Babam hastaydı, bir alkolikti" diye açıklamaya çalışan Charlize Theron, "Bizi fiziksel olarak değil ama sözle taciz ederdi." şeklinde anlatıyor. Annesinin yaptıklarını da "Benim kızım da aynı durumda olsaydı, ben de aynı şeyi yapardım" diyerek onaylıyor.
Hollywood'un en gözde aktörlerinden biri olan Keanu Reeves hayatı boyunca boyunca ardı ardına trajedi yaşadı. Bunlar içinde onu belki de en çok etkileyeni adını bile koyduğu kızının 8 aylıkken ölü doğmuş olması hem de sevgilisinin bir trafik kazasında hayatını kaybetmesiydi.
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Keanu Reeves ve sevgilisi Jennifer Syme, adını Ava olarak belirledikleri kızlarını daha doğmadan kaybettiler. Bebekleri, daha doğmadan anne karnında ölmüştü. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin ilişkisi bozuldu. Ama hiçbir zaman tam olarak kopmadılar.
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Daha sonra ise 2001 yılında Hollywood'da meydana gelen bir trafik kazasında genç bir kadın, kullandığı jipin camından yola fırladı ve oracıkta hayatını yitirdi. Kazada ölen 28 yaşındaki kadın, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi.
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Bu haber üzerine Matrix 2 filminin çekimlerine hazırlanan Reeves, kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Keanu Reeves'in kız kardeşi Kim, kan kanserine yakalandığı zaman Jennifer Syme, onları hiç yalnız bırakmamıştı.
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OPRAH WINFREY
Oprah Winfrey, Mississipi'nin kırsal kesiminde çok yoksul bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Onu büyükannesi büyüttü. Winfrey, büyüme sürecinde büyükannesinden şiddet gördü. Katıldığı bir TV programında "Büyükünnem beni kamçılardı. Öyle berbat kamçılardı ki sırtım su toplar ve sonra da kanardı" diyerek o günleri anlatıyor.
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LIAM NEESON
Ünlü aktör Liam Neeson da hayatta en sevdiği kişiyi, karısı Natasha Richardson'ı hiç beklenmedik bir anda kaybetti.
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Richardson Kanada'da ailece çıktıkları kar tatilinde kayak yaparken bir kaza geçirip ağır yaralandı. Liam Neoson'ın karısını toprağa verdiği gün kayınvalidesi oyuncu Vanessa Redgrave ile mezarlıkta çekilen bu fotoğrafı hayranlarını da çok üzdü.
Shania Twain günümüzün başarılı şarkıcılarından biri. Ancak çocukluğu hiç de öyle geçmedi. Twain, yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 22 yaşına geldiğinde anne ve babası bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ardından yıllarını birlikte geçirdiği eşi kendisini en yakın arkadaşı ile aldattı.
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Kocasından boşandı ve bir süre sonra da kocasını elinden alan arkadaşının eski eşiyle evlendi.
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ROSE MCGOWAN
Güzel oyuncu 2007 yılında bir trafik kazası geçirdi. En çok yüzü yara aldı bu kazadan. Kazadan kalan izleri düzeltmek için defalarca estetik operasyon geçirdi. Ancak yüzü bir daha asla eskisi gibi olmadı.
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KATIE HOLMES
Holmes, İtalya'da Tom Cruise ile evlendiğinde hayatının en büyük hayali gerçekleşmişti. Çocukluğundan beri hayran olduğu aktör artık onun kocasıydı. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Cruise'un önde gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatı yüzünden Holmes'un hayatı cehenneme döndü. Sonunda çareyi boşanmakta buldu.
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Ama bu da kolay olmadı. Holmes, Uzun ve zorlu bir süreçten sonra, kocasından boşanabildi.
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DEMET AKALIN
Ünlü şarkıcı Demet Akalın henüz iki yaşındayken annesi, babası ve teyzesi onu anneannesine bırakıp yeni yılı karşılamak için eğlenceye gittiler.
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Dönüşte yaşanan trafik kazasında ünlü şarkıcının babası ve teyzesi öldü... Annesi ise ağır yaralandı. O sırada henüz 24 yaşındaydı genç kadın. Ondan sonra da kızına hem anne hem baba oldu...
Ancak kazadan sonra üzücü bir gelişme yaşandı. Kaza olduktan sonra olay yerine gelen ambulanstaki görevliler otomobildeki üç kişinin de öldüğünü düşünüp hepsini birden morga koydular.
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Ancak aslında anne Akalın, vefat etmemişti. O sırada anne Akalın'ın ağabeyi cesetleri teşhis etmek için morga gitti. Öldüğü sandığı kardeşinin hareket ettiğini görünce de çok şaşırdı. Yapılan müdahalelerin ardından Akalın'ın annesi sağlığına kavuştu.
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SABA TÜMER
Saba Tümer ekranlarda yaptığı programların başarısı kadar eşsiz kahkahasıyla da tanınıyor. Ama onun hayatı da dışarıdan göründüğü gibi değil... Onun da büyük bir trajedisi var. Çünkü Tümer annesini henüz 25 yaşındayken yitirdi.
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AYSUN KAYACI
Kayacı, küçük yaşlarda babasından şiddet gördüğünü de ileri sürmüştü. Kayacı, "O adam alkolik ve ağır şizofren hastası. Kan bağı yüzünden onun gibi delirmekten çok korkuyorum." demişti.
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Babası Selahattin Kayacı ise kızının yalan söylediğini belirterek, "Maldivler'deki tsunami dalgası kafasında arıza bırakmış" açıklaması yapmıştı.
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EBRU GÜNDEŞ
Gündeş'in alkolik babası, o daha 4 yaşındayken evi terk etti. Gündeş şöhret olduğu yıllarda babasının öldüğünü söyleyerek basından gizledi. Baba Gündeş yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü sanatçı, erkek kardeşi olduğunu o zaman öğrendi.
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ADİLE NAŞİT
Kahkahalarıyla bugün bile kulaklarımızı dolduran Adile Naşit'in oğlu Ahmet Naşit Keskiner'in kalbi doğuştan delikti. İyileşmesi için Amerika’da ameliyat olması gerekiyordu. Ameliyat masrafları ise tiyatrocu babası Ziya Keskiner ve annesi Adile Naşit’in karşılayabileceği bir miktar değildi.
1966'nın parası ile tam 100 bin lira gerekiyordu. Sanatçı arkadaşları yetişti imdatlarına, İstanbul Tiyatroları bir gecelik gelirlerini, yani 20 bin lira verdi aileye... Bir de "Gece Yarısı Tiyatrosu" yapıldı, o paralar ve dönemin gazetelerinin başlattığı kampanyalarla denkleştirildi.
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Ahmet Amerika’ya gitti, ameliyatı da başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ama bir gün komaya girdi ve bir daha uyanamadı. Tarih 16 Haziran 1966’yı gösteriyordu, tam da annesinin doğum gününden bir gün öncesini…
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Oğlunun ölüm haberini İzmir’deki bir oyun öncesi alan Adile Naşit, bu habere rağmen sahneye çıktı ve bütün salonu güldürdü. Ama bu olay bütün hayatını değiştirdi. İzmir’den İstanbul’a geldiği uçaktan perişan bir halde inen Hafize Ana, bir daha uçağa binmedi ve doğum gününü kutlamadı.
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MÜSLÜM GÜRSES
Müslüm Gürses, şarkılarındaki gibi ''hüzünlü'', ''acı'', ''ızdırap'', ''kader'' denilebilecek olaylarla dolu bir yaşam geçirdi. Duayen sanatçı, kariyer basamaklarını çıkarken, annesi Emine Akbaş ile kardeşi Ahmet Akbaş'ı toprağa verdi.
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Öldürülen annesinin katili, babası Mehmet Akbaş'tı. Müslüm Gürses, cezaevine giren babasıyla bir daha görüşmedi.
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Sanatçı, hayatının bu noktasıyla ilgili röportaj vermemeyi tercih ederken, cezaevinden çıkan babası Şanlıurfa'da yeni bir hayat kurdu. Müslüm Gürses, 2010 yılında 75 yaşında vefat eden babasının cenazesinde taziyeleri kabul etti.
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Müslüm Gürses bu olayın ardından bir trajedi daha yaşadı. Gürses'in, 1978 yılında Tarsus'tan Adana'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında, kendisinin içinde bulunduğu otomobili kullanan sürücü öldü.
Öldüğü düşünülen Müslüm Gürses hastanede yaşama tutundu. Hayatı boyunca izlerini taşıyacağı kazada Gürses'in alnı ciddi biçimde zedelendi ve başına beynini koruyacak plaka takıldı. Bu kazadan dolayı koku alma duyusunu neredeyse tamamıyla yitirdi. İşitme duyusu da ciddi biçimde zarar gördü.
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SEZEN AKSU
Sezen Aksu'nun hayatını ünlü olduktan sonra ölümler izledi. ''En büyük aşkım!'' dediği Onno Tunç, Uzay Heparı, en yakın arkadaşı Meral Okay, Adile Naşit, Egemen Bostancı, Aysel Gürel ve daha nice insanı kaybetti.
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Kariyerinin başlarında katıldığı Altın Ses yarışmasında altıncı oldu. İlk plağı tutmadı. Çünkü bazı harfleri telaffuz etmekte zorlandığı için konuşması da başına dert oldu.
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BÜLENT ERSOY
Çocukluğu aile yönünden mutlu geçen Bülent Ersoy sahne yaşamında büyük zorluklarla karşılaştı. Diva, 1980 darbesinden sonra sekiz sene sahnelere çıkamadı. Ayrıca bir şovunda farklı bir makamla şarkı okuduğu için böbreğinden vuruldu ve o böbreği alındı.
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NEŞET ERTAŞ
Abdallığın son temsilcilerinden olan sanatçı, küçük yaştan itibaren zorlu bir hayat yaşadı. Çok erken yaşlarında annesini kaybeden Neşet Ertaş eline sazı alıp köy köy dolaştı. En küçük kardeşi bilinmeyen bir şekilde kayboldu.
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YILDIZ TİLBE
Küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kalan Yıldız Tilbe, mevsimlik bir işçinin çocuğuydu. Rahim kanseri de geçiren Tilbe, hayata kızı ''Sezen'' ile tutundu.
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ALİ POYRAZOĞLU
Genç yaşlarda kahvehanelerde tiyatro oyunları düzenleyen Poyrazoğlu, mesleğini icra edebilmek için pek çok zorluk yaşadı. İzmir için büyük bir tiyatro planı ayarlayan ünlü oyuncunun herkesten borç alarak kurmaya çalıştığı bu tiyatro Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle iptal edildi. Kendisi bu olay yaşanırken bir otelde rehin kaldı.
Güçlü sesin, Gönül isimli çalışmasından sonra 1996'ya kadar çoğu işi işi tam anlamıyla tutmadı. Kötü bir çocukluk geçiren Zerrin Özer'in anne ve babasının ayrı olması onu çok etkiledi. 1996 yılında ''Yılın Şarkısı'' ödülünü almadan birkaç gün önce annesini kaybeden Zerrin Özer bu haberle birlikte adeta yıkıldı.
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CHRISTINA AGUILERA
ABD'li şarkıcı çocukluk döneminde babasından şiddet gördü. Babasının annesine şiddette bulunduğuna şahit oldu. En sonunda yaşananlara dayanamayan Aguilera'nın annesi çareyi evi terk etmekte ve kocasından ayrılmakta buldu.
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ORLANDO BLOOM
Yakışıklı aktör Orlando Bloom, babasının bir yazar olan Harry Bloom olduğunu sanıyordu. Harry Bloom 4 yaşındayken vefat etti. Bloom'un aile dostları Colin Stone, ise bu vefatın ardından Orlando'nun yasal velisi oldu.
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Aktör gençlik çağlarında, gerçek babasının Colin Stone olduğunu öğrendi. Olayın ardından açıklamada bulunan ünlü aktör, "Colin her zaman benim için iyi bir arkadaştı ancak ben hep gerçek babamın Harry olduğunu düşünürdüm" dedi.
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WOODY HARRELSON
Aktör, Woody Harrelson, henüz 7 yaşındayken babası Charles, Teksaslı bir işadamını öldürdü ve cezaevine girdi. Harrelson'un babası hapisten çıktıktan bir süre sonra hırsızlık suçundan tutuklandı.
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