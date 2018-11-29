Ünlülerin yaşadıkları talihsizlikler

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Bunun üzerine annesi Gerda, kocasını silahla vurarak öldürdü. Bu olayı "Babam hastaydı, bir alkolikti" diye açıklamaya çalışan Charlize Theron, "Bizi fiziksel olarak değil ama sözle taciz ederdi." şeklinde anlatıyor. Annesinin yaptıklarını da "Benim kızım da aynı durumda olsaydı, ben de aynı şeyi yapardım" diyerek onaylıyor.