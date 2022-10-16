Dizide Makbule'nin Türk filmi tadındaki aşkı olan İzzet karakteri Timur Acar tarafından canlandırılıyordu. Önce, konuk oyuncu olarak kadroya giren Acar diziyle o kadar uyum sağlamış, seyirci tarafından o kadar sevilmiş ki diziye kalıcı olarak katılması istenmiş.