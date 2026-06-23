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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Ürdün: 1 - Cezayir: 2 | MAÇ SONUCU

        Ürdün: 1 - Cezayir: 2 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında oynanan maçta Cezayir, Ürdün'ü 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken, Ürdün ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        Cezayir geriden gelip kazandı!

        2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta maçında Ürdün ile Cezayir karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Cezayir 2-1 kazandı.

        İlk yarının son bölümünde baskısını artıran Ürdün, 36. dakikada Al-Rashdan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ürdün soyunma odasına üstün giden taraf oldu.

        İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Cezayir, beraberlik golünü 69. dakikada Ahmed Benbouali ile buldu. Skora dengeyi getiren Kuzey Afrika temsilcisi, baskısını sürdürdü.

        Mücadelenin 82. dakikasında sahneye çıkan Amine Gouiri, takımını öne geçiren golü kaydetti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Cezayir, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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        Bu sonucun ardından Cezayir gruptaki ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Ürdün ise ikinci maçlar sonunda puanla tanışamadı ve turnuvaya veda etti.

        Stat: San Francisco

        Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

        Ürdün: Abulaila, Nasib, Alarab, Abudahab (Dk. 90 Obaid), Haddad, Alrashdan, Alrawabdeh, Taha (Dk. 85 Hasheesh), Olwan (Dk. 90 Zryaq), Almardi (Dk. 76 Fakhoury), Altamari (Dk. 85 Azaizeh)

        Cezayir: Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri (Dk. 85 Hadjam), Boudaoui (Dk. 46 Benbouali), Zerrouki (Dk. 46 Bentaleb), Mahrez (Dk. 76 Moussa), Maza, Chaibi, Gouiri (Dk. 86 Belaid)

        Goller: Dk. 36 Alrashdan (Ürdün), Dk. 69 Benbouali, Dk. 82 Gouiri (Cezayir)

        Sarı kartlar: Dk. 64 Abudahab (Ürdün), Dk. 44 Zerrouki (Cezayir)

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