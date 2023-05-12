Ali, "Bizim burada farklı kişilere ait 25 devemiz var. Bu bizim ekmek kapımız. Deveyle çölde gidilen mesafe, turistin talebine göre 5 ila 30 kilometre arasında değişiyor. Turistler kendi ülkelerinde yaşayamadıkları bir deneyim olduğu için deveyle seyahati çok seviyor ve bindiklerinde çok mutlu oluyorlar" dedi.