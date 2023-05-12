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Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

Yapısındaki benzerlikler nedeniyle 'Ay Vadisi' olarak da isimlendirilen Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

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  • Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

    Ürdün'de turistlerin uğrak noktası olarak bilinen Rum Vadisi'nde, ziyaretçilere çadırda geceleme ve deve ile gezinti gibi seçenekler sunuluyor.
  • Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

    Başkent Amman'ın yaklaşık 250 kilometre güneyinde yer alan ülkenin en büyük vadisi Rum, yapısındaki benzerlikler nedeniyle 'Ay Vadisi' olarak da isimlendiriliyor.
  • Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

    Dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlayan, kumtaşı ve granit kayaların içinde kızıl bir görüntüye sahip Rum Vadisi, ziyaretçilerini cezbediyor.
  • Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

    Rum Vadisi'nde çöl doğasını deneyimlemek isteyenler için de çadırdan evler bulunuyor.
  • Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

    Bunun yanı sıra yine mekanın doğal yapısına uygun şekilde Rum Vadisi'nde isteyenler için deve ile gezinti seçeneği de mevcut.
  • Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

    Turistler, bölge halkının geçim kaynaklarından biri haline gelen deveyle seyahat ederek sıra dışı bir deneyim yaşıyor; arazi araçlarıyla bölgeye kadar getirilen ziyaretçiler, Bedevilerin kendi usulüyle pişirdiği çayın tadına bakıyor.
  • Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

    Pek çok uygarlığın kalıntılarını taşıyan, yüksek kum tepeleri, kızıl kayalıklar, dar kanyonlar ve geniş kum vadilerinden oluşan, kültürel, tarihi ve turistik öneme sahip Rum Vadisi'nin sakinleri ise Bedevilerden oluşuyor.
  • Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

    Bedevi yaşamına şahitlik etmek ve yıldızları seyretmek isteyenler ise vadide kurulan çadırlarda geceleyebiliyor.
  • Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

    TURİSTLER DEVEYLE SEYAHATİ TERCİH EDİYOR

    Bölgedeki gençlerden Nayif Ali, yaptığı açıklamada, turistler için bir seyahat aracı olan devenin onlara çölde Bedevi hayatını deneyimleme fırsatı sunduğunu söyledi.
  • Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

    Turistlerin, çölde seyahat için araçlara göre daha konforlu ve rahat sayılan deveyle seyahati tercih ettiklerini aktaran Ali, yer ne kadar sarp ve engebeli olursa olsun devenin buralardan geçebildiğini belirtti.
  • Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

    Ali, "Bizim burada farklı kişilere ait 25 devemiz var. Bu bizim ekmek kapımız. Deveyle çölde gidilen mesafe, turistin talebine göre 5 ila 30 kilometre arasında değişiyor. Turistler kendi ülkelerinde yaşayamadıkları bir deneyim olduğu için deveyle seyahati çok seviyor ve bindiklerinde çok mutlu oluyorlar" dedi.
  • Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

    Deveyle seyahatin ücretinin katedilen mesafeye göre değiştiğini aktaran Ali, fiyatların 7 ile 25 dinar (Yaklaşık 9-35 dolar) arasında olduğunu kaydetti.
  • Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

    Ülkeyi ziyaret eden Alman turist Philip Fontwein de "Deveye binmek inanılmaz keyifli. Ülkemizde olmayan farklı bir deneyim yaşıyoruz. Rum Vadisi'nde keyifli bir seyahat yapmamıza imkan tanıyan develeri seviyorum" diye konuştu.

     
  • Ürdün'deki Rum Vadisi dünyanın dört bir yanından turisti ağırlıyor

    Bölgeyi ziyaret eden turistlere rehberlik yapan Atallah ez-Zelabiye de devenin, Rum Vadisi'nin büyülü güzelliğini görmek, kendini doğanın kollarına bırakmak ve sessizliğin tadını çıkarmak isteyen turistler için tercih edilen bir seyahat aracı olduğunu ifade etti.

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