Kolektif House, Urla Surf House’da tasarlanan pop-up çalışma alanı Kolektif House On The Board ile bu sene de sezon boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre 26 Haziran’da Fırat Akarsel performansı eşliğinde gerçekleşecek açılış etkinliğiyle sezona merhaba diyecek olan Kolektif House On The Board, yaz aylarında farklı disiplinlerden profesyonelleri aynı çatı altında buluşturarak yeni fikirlerin, iş birliklerinin ve paylaşımların gelişmesine alan açacak. Yaz boyunca devam edecek Kolektif Sessions etkinlikleriyle alan, çalışma ortamının ötesinde bir topluluk merkezine dönüşecek.

“ESNEK ÇALIŞMA YAŞAMIN DOĞAL BİR PARÇASINA DÖNÜŞÜYOR"

Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, projeyle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Çalışma hayatı artık belirli saatlere ve belirli mekânlara bağlı bir yapıdan uzaklaşıyor. İnsanlar yaşadıkları, ürettikleri ve ilham aldıkları yerlerde de verimli şekilde çalışabilmek istiyor. Urla’da yeniden hayata geçirdiğimiz Kolektif House On The Board ile çalışma deneyimini yaşamın içine taşıyor, insanların iş ve yaşam arasında tercih yapmak zorunda kalmadan üretmeye devam edebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de esnek çalışma kültürünü farklı yaşam alanlarıyla buluşturan deneyimler geliştirmeyi ve topluluğumuzun bir araya geldiği yeni buluşma noktaları tasarlamayı sürdüreceğiz.”