        Haberler Spor Futbol Milli Takım Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu

        Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu

        Uruguay Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik FIFA 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 18:25 Güncelleme:
        Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

        FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yer alan Uruguay Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

        Uruguay Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 39 yaşındaki eski Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın da yer aldığı Uruguay'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Kaleciler: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele

        Defans: Guillermo Varela, Ronald Araujo, Sebastian Caceres, Jose Maria Gimenez, Santiago Bueno, Matias Olivera, Matias Vina, Joaquin Piquerez

        Orta saha: Juan Manuel Sanabria, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Emiliano Martinez, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Nicolas De la Cruz, Agustin Canobbio, Brian Rodriguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo

        Forvet: Rodrigo Aguirre, Darwin Nunez, Federico Vinas

        URUGUAY'IN MAÇ FİKSTÜRÜ

        2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.

        Uruguay, turnuvada H Grubu'nda Suudi Arabistan, İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

