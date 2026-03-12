Uşak'ta çatıdan düşen adam 52 gün sonra hayatını kaybetti
Uşak'ta evinin çatısını onarmak için çıkan 70 yaşındaki Mehmet Yıldırım, düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım, bir süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Uşak'ta, 52 gün önce evinin çatısından düşen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ÇATI ONARMAYA ÇIKTI
AA'daki habere göre olay; Uşak'ta meydana geldi. Merkeze bağlı Sorkun köyünde yaşayan Mehmet Yıldırım (70), 20 Ocak'ta evinin çatısını onarmak için çıktı.
DÜŞTÜ, YARALANDI
Evinin çatısından düşen Yıldırım, yaralandı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.
