Uşak'ta çatıdan düşen adam 52 gün sonra hayatını kaybetti

İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu: 25 gözaltı / Görüntü eklendi

İstanbul merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, bir hastanede görevli veri giriş personeli ile birlikte hareket ederek hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve yüksek fiyatlı ilaçları gereğinden fazla reçete ederek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı. (DHA)