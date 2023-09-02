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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Uşak'ta sağanak etkili oldu! Yollar göle döndü

        Uşak'ta sağanak etkili oldu! Yollar göle döndü

        Uşak'ta gün içerisinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar su dolarken, şoförler yollarda ilerlemekte, vatandaşlar da yürümekte zorlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 02.09.2023 - 17:52
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        Uşak'ta şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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        Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren yer yer dolu şeklinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

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        Kentin bazı cadde ve sokaklarındaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

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        İtfaiye ekipleri, Otogar Kavşağı'ndaki alt geçitte biriken suyu tahliye çalışması başlattı.

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        #sağanak yağmur
        #uşak haber
        #son dakika haberi
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