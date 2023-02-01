Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol Kadınlar EuroLeague
ABONE OL

USK Prag - Fenerbahçe Alagöz Holding: 66-73 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague'deki 12. maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'ı deplasmanda 73-66 mağlup etti.

USK Prag - Fenerbahçe Alagöz Holding: 66-73 (MAÇ SONUCU)
AA

FIBA Kadınlar EuroLeague A Grubu 12. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını 73-66 yendi.

Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-16 önde geçen ZVVZ USK Prag, devre arasına ise 38-33 üstünlükle girdi.

İkinci yarıya iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyreğini 52-47 önde kapattığı karşılaşmayı 73-66 kazandı.

ZVVZ USK Prag'da 23 sayıyla oynayan Valeriane Vukosavljevic maçın; sarı-lacivertlilerde 18 sayı kaydeden Breanna Stewart ise takımının en skoreri oldu.

Fenerbahçe Alagöz Holding, grupta 10. galibiyetine ulaşarak liderliğini korudu. ZVVZ USK Prag ise 4. mağlubiyetini aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Beko - Olympiakos: 73-93 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Fenerbahçe lidere diş geçiremedi
Lietuvos Rytas - Bahçeşehir Koleji: 95-88 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Bahçeşehir Litvanya'da kayıp
Türk Telekom - Slask Wroclaw: 76-63 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Türk Telekom son periyotta açıldı!
Galatasaray Nef - AEK: 71-81 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Aslan'a evinde şok yenilgi!
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Famila Schio: 79-67 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Yenişehir Bld. seriye bağladı!
Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BASKETBOL Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Alagöz Holding, Courtney Vandersloot'u transfer etti
BASKETBOL Fenerbahçe'den potaya takviye
NBA maçı Türk Kültür Mirası Gecesi etkinlikleriyle renklendi
BASKETBOL NBA maçı Türk Kültür Mirası Gecesi etkinlikleriyle ...
Cedi Osman üçlük rekoru kırdı, Cleveland kazandı!
BASKETBOL Cedi Osman'dan üçlük rekoru!
Beşiktaş Emlakjet - Manisa BŞB: 73-76 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Beşiktaş son periyotta yıkıldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.