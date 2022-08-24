Usta oyuncu, kötü rollerle ün yaptı. 1990’lı yıllarda ‘Hayırsız Evlat’, ‘İstanbul-Paris’ gibi tiyatro oyunlarında da rol aldı. Münir Özkul başta olmak üzere çok sayıda efsane oyuncu ile kamera karşısına geçti. Güney ayrıca pek çok dizide de boy gösterdi.