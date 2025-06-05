'Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri verildi
'Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, sahiplerine, düzenlenen törenle verildi
'Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri; Şaylan Akmen başkanlığında; Anta Toros, Ataol Behramoğlu, Güler Berkin, Nevra Serezli , Suna Keskin, Tamer Levent’ten oluşan üst kurul ve Ayhan Doğan, Derya Özgören, U.Kıvanç Terzioğlu, Şenay Varlıoğlu Akdamar, Vedat Akdamar ve Yetkin Yüksel’den oluşan seçici kurul üyeleri tarafından belirlendi.
2024-2025 SEZONU ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ KAZANANLAR:
1-) Üstün Akmen Teşvik Ödülü: SİNEM KOŞAR - HAVVA DEĞİŞECEK BU HİKAYE – VELHASIL TİYATRO
2-) Üstün Akmen Farkındalık Ödülü: STANBUL ŞEHİR TİYATROLARI - GİDİON’UN DÜĞÜMÜ
3-) Üstün Akmen Seçici Kurul Özel Ödülü: BKM &KABARE DADA YAPIM - DRAKULA / DOR PRODUCTIONS & OMNİA YAPIM - MEDEA
4-) Üstün Akmen Özel Ödülü: KADIKÖY HALK TİYATROSU - MÜZEYYEN / STUDIO OYUNCULARI - ÖLÜYOR MU NE? ŞAHİKA TEKAND
5-) Üstün Akmen Emek Ödülleri: IŞIL YÜCESOY & ÇİĞDEM TUNÇ
6-) Üstün Akmen Onur Ödülü: SEÇKİN SELVİ & DİKMEN GÜRÜN & ZELİHA BERKSOY & ZEYNEP ORAL
7-) Yılın Kültür Sanata Katkı: KADIKÖY BELEDİYESİ
8-) Yılın Dekor/ Sahne Tasarımı: AŞK BİTER Mİ? - HAKAN DÜNDAR & DRAKULA - NİLSU BALDAN
9-) Yılın Kostüm Tasarımı: RADYO-YU HÜMAYUN - BUKET ÇELİK
10-) Yılın Işık Tasarımı: İNSANLAR MEKANLAR NESNELER - YAKUP ÇARTIK
11-) Yılın En İyi Müzik: BARDA - VOLKAN AKKOÇ
12-) Yılın Koreografi / Hareket Tasarımı: İNSANLAR MEKANLAR NESNELER - TANER GÜNGÖR
13-) Yılın Dramaturgu: KIRIK PLAK - ÖZLEM ESMERGÜL
14-) Yılın Oyun Yazarı: DUBLÖRÜN DİLEMMASI - MURAT MENTEŞ & SERCAN ÖZİNAN
15-) Yılın Ekip Oyunu: ENDLESS ART TAKSİM & VOID YAPIM - KENDİ VAR ADI YOK
16-) Yılın Video Art Tasarım: PROJE NO 2 - BÜYÜK PLAN & İSTANBUL DT -HEP YEK
17-) Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu: GENÇ WERTHER’İN ACILARI - TUANA GİZEM UZUNLAR
18-) Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu: BABA - TEGİN ÖZDEMİR & KAPI - UFKUM KALAOĞLU & GAYB - AHMET SAİM
19-) Yılın Komedi Oyunu: TALENTCO - KIRIK PLAK
20-) Yılın Komedi Kadın Oyuncusu: KADINLIK BİZDE KALSIN - YASEMİN YALÇIN
21-) Yılın Komedi Erkek Oyuncusu: KIRIK PLAK - SERHAT KILIÇ
22-) Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu: KUTSAL - ÜMMÜ PUTGÜL & NERİMAN UĞUR
23-) Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu: DUBLÖRÜN DİLEMMASI - TEKİN EZGÜTEKİN
24-) Yılın Kadın Oyuncusu: İNSANLAR MEKANLAR NESNELER - MERVE DİZDAR
25-) Yılın Erkek Oyuncusu: MUHAMMED ALİ - ERDEM KAYNARCA
26-) Yılın Yönetmeni: KENDİ VAR ADI YOK - CEMRE SU SALUR
27-) Yılın Prodüksiyonu: İNSANLAR MEKANLAR NESNELER
28-) Yılın Oyunu: ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK TİYATROSU & PİU ENTERTAİNMENT - AŞK BİTER Mİ?