UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Malmö deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek adını bir sonraki tura yazdırdı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler, görevlerini tamamladıklarını belirterek, “Burada misyonumuzu tamamladık. Zor bir maç oldu. Beşiktaş’ın son dört maçını incelemiştik. İlk 20 dakikada baskılı oynadık. İkinci yirmi dakikada topu tutarak pas yaptık. 2-0 yapamadık maalesef. Sonuç olarak son dakika şansla kazanmış olduk. Zor bir maç geçti. 14 maçtan sadece birini kaybettik. Bu çok büyük bir başarı bizim için. Önümüzde kısa bir tatil var” dedi.
“BEKLENMEYEN BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK”
Çok duygusal bir dönemden geçtiklerini belirten Rösler, “Başkanımızı kaybettik 4 gün öne. Bana bu şansı veren en önemli kişiydi. Bütün her şeyi başkana adıyorum. O da bu başarıdan mutludur. Buraya gelmeden önce birkaç oyuncuyu tanıyordum ve güveniyordum. Bu oyuncularla birlikte bir şeyler başarabileceğimizi düşünüyordum. Hoca olarak 11 oyuncuyu seçmek durumundasınız. Buraya gelirken üst düzey konsantrasyonla geldik. Malmö olarak beklenmeyen bir başarıya imza attık. Önümüzdeki çalışmalara bakacağız” sözlerini sarf etti.
“QUARESMA’NIN KARTIYLA RAHATLAMIŞ OLDUK”
Quaresma'nın önemli takımlarda oynamış bir oyuncu olduğunu anlatan Uwe Rösler, “Sağ kanada geldiğinde kontrol etmesi zordu. Oyunun başında kontrol ettik. 1-0 öne geçmek önemliydi ama Quaresma’nın kırmızı kartıyla çok daha rahatlamış olduk. Oyuncularım çok iyi iş başardı. Topu daha çok ayakta tutmak gerekirken daha çok atak yaptık. Kalecimiz çok başarılıydı. Oyuncularımla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
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