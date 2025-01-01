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        Haberler Bilgi Gündem Uyuşturucu ile araba kullanma cezası 2025- Trafikte uyuşturucu etkisindeyken araba kullanma cezası nedir?

        Trafikte uyuşturucu etkisindeyken araba kullanma cezası nedir?

        Uyuşturucu etkisi altında araç kullanımının, Karayolları Trafik Kanunu'na göre ciddi bir suçtur ve ağır yaptırımları vardır. Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanımı, toplum ve sürücü için büyük bir risk oluşturmaktadır. Yasalar bu durumun tekrarlanmasının önüne geçmek amaçlı ağır bir şekilde cezalandırmaktadır. Peki, 'Trafikte uyuşturucu etkisindeyken araba kullanma cezası nedir?' İşte 2025 uyuşturucu ile araba kullanma cezası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:56
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        Trafikte uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, sadece yasal bir suç değil, aynı zamanda ciddi bir toplumsal sorun olarak kabul edilmektedir. Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, sürücünün tepki sürelerini önemli ölçüde azaltır ve karar vermede ciddi hatalar yapmasına neden olabilir, bu da kazalara yol açabilir. Peki, Trafikte uyuşturucu etkisindeyken araba kullanma cezası nedir? İşte 2025 yılı uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmanın cezası ve bilinmesi gerekenler…

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        Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanmanın Cezası 2025

        Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara 47 bin 842 lira ceza verilecek. Sürücü belgeleri geçici olarak 5 yıl geri alınacak.

        Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığını ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyenlere 26 bin 557 lira ceza uygulanacak.

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        Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanmanın Cezasına İtiraz

        Bir sürücü, uygulanan teknik ölçümün yanlış olduğunu düşünüyorsa, hemen bir sağlık kurumuna başvurarak orada uyuşturucu testi yaptırması önerilir. Bu test, sürücünün durumunu objektif bir şekilde belgelemekte ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmakta kritik bir rol oynar. Aksi takdirde, sürücünün uyuşturucu etkisi altında araç kullanmadığını sonradan ispat etmesi zorlaşabilir.

        Uyuşturucu tespit edilen sürücülerin ehliyetleri, beş yıl süreyle geçici olarak iptal edilir. Teknik cihaz ölçümüne izin verilmemesi durumunda bu süre iki yıla düşürülür. Ehliyetini geri alabilmek için sürücünün, araç kullanmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi ve öngörülen idari para cezalarının tamamını ödemiş olması şarttır. Bu düzenlemeler, trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan ciddi ve etkili önlemlerdir.

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