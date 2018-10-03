Tarihin ilk uzay ülkesi olmayı amaçlayan Asgardia, Türkiye’ye geliyor. Azerbaycan asıllı Rus bilim insanı Igor Ashurbeyli tarafından hayata geçirilen bir girişim olan Asgardia, 7 Ekim’de İstanbul’da bir toplantı düzenleyecek. Bu pazar günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek olan etkinliğe, Asgardia’nın İdari Başkan Yardımcısı Olan Lena De Winne de katılacak.

Asgardia, uzay ortamındaki ilk ülke olmak hedefiyle geçen yılın Aralık ayında uzaya içerisinde vatandaşlık için başvuranların bilgilerinin bulunduğu bir sabit diskin yer aldığı ilk uydusunu göndermişti.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2016 yılında kurulan ve ülke olmak için Birleşmiş Milletler ile resmi sürecini de yürüten uzay ülkesi, internet sitesinde güncel vatandaşlık başvurusu bilgilerini de paylaşıyor.

Buna göre Asgardia’nın 1 milyondan fazla takipçisi bulunurken; vatandaşlık için başvuranların sayısı ise 272 bini geçmiş durumda.

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL’DAN

Asgardia’ya en çok başvuru yapılan ülke ise 39 bini aşkın vatandaşlık talebiyle Türkiye. İnternet sitesi üzerindeki interaktif harita ile hangi ülke ve şehirden kaç kişinin vatandaşlık başvurusu yaptığını da duyuran Asgardia’ya Türkiye’den sonra en çok ilgi gösteren ülkeler ise 32 bini geçen başvuruyla ABD ve 20 bini aşan başvuruyla Hindistan.

Şehir ölçeğinde ise dünya genelinde İstanbul, 12 binden fazla vatandaşlık başvurusuyla ilk sırada yer alıyor. Asgardia’nın belediye başkanlığı seçimleri de yine internet üzerinden interaktif olarak sunuluyor.

‘TÜM VATANDAŞLARIMIZ DAVETLİDİR’

Türkiye’de düzenlenecek olan etkinlikle ilgili olarak Asgardia’nın Facebook sayfasından yapılan duyuruda: “Asgardia İdari Başkan Yardımcısı Lena de Winne’nin katılımıyla gerçekleşecek olan ilk Asgardia D3 Türk Bölgesi İstanbul toplantısına tüm vatandaşlarımız ve ilgilenen kişiler davetlidir” denildi.

UZAY ÜLKESİ ASGARDİA NEDİR?

“UZAY ÜLKESİ ASGARDİA'NIN EN ÇOK VATANDAŞI TÜRKİYE'DEN"

İstanbul’daki toplantının amacı ise Asgardia’ya en çok ilgi gösteren ülke olan Türkiye’deki katılımcıların, Asgardia vekilleri ve diğer yönetim adaylarıyla bizzat tanışmasının sağlanmak olarak gösterilmiş.

HEDEF AY’A YERLEŞMEK

İskandinav mitolojisinde “gökyüzü kenti” anlamına gelen Asgardia, meteor ve uzay çöpü gibi tehditlere karşı yeryüzünü korumayı amaçlıyor. Bayrağı ve milli marşı de buluna uzay ülkesinin, uzayda askerden arındırılmış, özgür bir bilimsel bilgi tabanı oluşturmak ve yaşanabilir platformlar kurup, Ay'a yerleşmek gibi hedefleri bulunuyor.

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