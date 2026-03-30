Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 12.626,35 %-0,57
        DOLAR 44,4600 %0,01
        EURO 50,9667 %-0,35
        GRAM ALTIN 6.437,45 %0,30
        FAİZ 43,95 %-0,36
        GÜMÜŞ GRAM 100,04 %0,45
        BITCOIN 66.577,00 %0,04
        GBP/TRY 58,6315 %-0,55
        EUR/USD 1,1460 %-0,43
        BRENT 114,50 %1,71
        ÇEYREK ALTIN 10.524,53 %0,29
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uzayda milli imza: FGN-100-D3 görevine başladı - Teknoloji Haberleri

        Uzayda milli imza: FGN-100-D3 görevine başladı

        Fergana Uzay'ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği 5'inci deneme uydusu olan FGN-100-D3 uzaydaki görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzayda milli imza: FGN-100-D3 görevine başladı

        Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği 5'inci deneme uydusu olan FGN-100-D3'ü, bugün Türkiye saatiyle (TSİ) 14.02'de ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya gönderdi.

        SpaceX'in Transporter-16 görevi kapsamında fırlatılan uydu, fırlatmadan yaklaşık 66 dakika sonra, TSİ 15.08'de fırlatma aracından başarıyla ayrılarak 500–520 kilometre irtifadaki hedef yörüngesine yerleşti.

        Fırlatma süreci Fergani Uzay ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden takip edildi.

        REKLAM

        Haberleşme ve navigasyon yetenekleriyle donatılan 113 kilogram ağırlığındaki yeni nesil milli uydu, yörüngesine yerleşerek göreve başladı.

        Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ufkun ötesindeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Fergani'nin geliştirdiği, haberleşme ve navigasyon kabiliyetleriyle ön plana çıkan 5'inci test uydusu FGN-100-D3, uzaydaki yerini başarıyla aldı. Hedef Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi." ifadesini kullandı.

        TÜRKİYE'NİN UZAY TEKNOLOJİLERİNDEKİ TAM BAĞIMSIZLIĞI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

        FGN-100-D3, Fergani tarafından daha önce fırlatılan uydulara kıyasla barındırdığı teknolojik yeniliklerle önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Uydu üzerinde Fergani bünyesinde tamamen milli olarak geliştirilen, tepki tekeri, manyetik tork çubuğu, manyetometre, IMU ve GNSS alıcısı gibi kritik bileşenler kullanıldı.

        Uydu bünyesinde bu sistemlerin yanında ileri görevler için yapay zeka destekli bir bilgisayar da yer alıyor. Fergani mühendisleri tarafından geliştirilen milli sistemler ve aviyonik ekipmanların uzayda doğrulanması ve bu teknolojilere uzay tarihçesi kazandırılması, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki tam bağımsızlığı açısından önem taşıyor.

        REKLAM

        Fergani Uzay, 2025 yılının başından bu yana uzayda ardı ardına önemli başarılara imza atarak uzaydaki rolünü pekiştirmeye devam ediyor.

        Fergani'nin uzay serüveni, Ocak 2025'te serinin ilk uydusu FGN-100-D1'in fırlatılmasıyla başlamış, ardından 2 Kasım 2025'te Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu ünvanına sahip 104 kilogram ağırlığındaki FGN-100-D2 yörüngedeki yerini almıştı.

        MİLLİ FIRLATMA ARACININ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Bu süreci 28 Kasım 2025'te üzerinde 10 kilogram ağırlığında FRG-10D1 küp uydusunu taşıyan dünyanın ilk hibrit itki sistem bazlı yörünge transfer aracının (FGN-TUG-S01) uzaya gönderilmesi takip etti. Yenilikçi hibrit motor teknolojisi ve uzayda gerçekleştirilen ilk ateşlemeyle milli yörünge transfer aracı, Türkiye'nin uzay içi lojistik kabiliyeti için önemli bir adım oldu.

        Fergani Uzay gelecek 5 yıl içerisinde 100'den fazla uydudan oluşacak Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi'ni tamamen öz kaynaklarıyla tamamlamayı hedefliyor. Proje hayata geçtiğinde Türkiye, kendi bağımsız navigasyon ve haberleşme ağına sahip olarak bu kritik yetkinliği dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşabilecek.

        Bir yandan takım uydular tamamlanırken, diğer yandan milli fırlatma aracının geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

        ESENYURT'ta iddiaya göre iki sürüsü arasında sabah saatlerinde trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, kavgada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sisi'den Trump'a çağrı
        Sisi'den Trump'a çağrı
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı